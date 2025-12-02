كشفت تقارير صحفية، عن تطورات هامة بشأن مستقبل النجم الدولي المصري محمد صلاح، مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويعاني محمد صلاح ورفاقه هذا الموسم بشكل واضح، من تراجع ملحوظ في الأداء والنتائج، وقد سجل "مو" 4 أهداف فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في المباراة الأخيرة ضد وست هام يونايتد دون أن يشارك بأي دقيقة، في سابقة تحدث لأول مرة في عهد المدرب آرني سلوت.

الهلال على رأس المهتمين بضم محمد صلاح

وبحسب ما ذكره الصحفي الإنجليزي "أليكس كروك" فإن محمد صلاح يبقى على رادار أندية الدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم المقبل.

وأضاف الصحفي المختص بأخبار الريدز، خلال فيديو مصور: "لا يزال نادي الهلال هو المنافس الأبرز على ضم صلاح، لكن القادسية أبدى اهتمامه أيضًا بخدمات اللاعب".

وكان محمد صلاح قد تلقى عدة عروض مغرية للانتقال إلى دوري روشن السعودي، أبرزها من الاتحاد، ثم تلاه الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي.

لكن الدولي المصري فضل البقاء بين صفوف ليفربول، خاصة بعد الموسم الماضي 2024-2025 الذي حصد خلاله العديد من الجوائز الفردية في الدوري الإنجليزي، بعد أن ساهم بـ47 هدفًا.

ويلعب ليفربول مباراته المقبلة أمام سندرلاند، في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي، على ملعب "آنفيلد رود".

ويحتل الريدز المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، عقب خوض 13 جولة، بواقع 7 انتصارات و6 تعادلات.