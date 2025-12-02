ذكرت تقارير صحفية أن اثنين من حراس مرمى مانشستر سيتي يفكران في مغادرة النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أقل من خمسة أشهر على أول تغيير كبير في مركز حراسة المرمى منذ ثماني سنوات.

ترافورد وأورتيجا يفكران في مغادرة مانشستر سيتي

وحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل سبورت، فإن كل من جيمس ترافورد وستيفان أورتيجا يضعان عينهما على نافذة يناير، حيث يتوقع أن ينضم ترافورد إلى الفريق بعد انتقاله من بيرنلي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني كخيار أول، بعد أن غادر إيدرسون إلى فنربخشة.

ويأتي هذا في ظل وصول جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، ليكون الحارس الأساسي للفريق منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تراجع مكان ترافورد وأورتيجا في ترتيب الفريق.

وكان مانشستر سيتي قد استخدم بند حقوق المطابقة لضمان ضم ترافورد على حساب نيوكاسل يونايتد، ويأمل اللاعب البالغ 23 عامًا في الحصول على دقائق لعب منتظمة لتعزيز فرصه في الانضمام لتشكيلة إنجلترا، خاصة أمام منافسة حارس إيفرتون جوردان بيكفورد.

ويواجه أورتيجا وضعًا صعبًا، إذ أصبح الآن الخيار الرابع وراء ماركوس بيتينيلي، ولن يسافر مع الفريق للمباريات خارج أرضه، مما يزيد احتمالية رحيله في يناير.