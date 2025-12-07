تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عناوين الصحف الإنجليزية، بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب مباراة ليدز يونايتد.

وتعادل ليفربول مع ليدز يونايتد، أمس السبت بنتيجة (3-3)، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمر جلوس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول خلال مواجهة ليدز يونايتد للمرة الثالثة على التوالي في مباراة ليدز يونايتد.

تصريحات صلاح

أعرب صلاح في مقابلة عقب نهاية مباراة ليدز، عن غضبه وإحباطه بعد الجلوس احتياطيا للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.

وقال صلاح في تصريحات لعدة وسائل إعلامية عقب اللقاء: "أنا محبط جدًا جدًا، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع رأى ذلك خلال المواسم الماضية، خاصة الموسم الماضي".

وتابع: "يبدو أن النادي يريد أن يلقي بي تحت الحافلة، من الواضح جدًا أن هناك شخصًا يريدني أن أتحمل كل اللوم لما يحدث في ليفربول".

وأضاف: "قلت إن علاقتي بسلوت كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، ولا أعرف لماذا، يبدو لي أن هناك من لا يريدني أن أبقى في ليفربول".

وواصل: "أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر لكان النادي سيحمي لاعبه، لا أعرف لماذا أنا في هذا الموقف، ولا أعرف لماذا يتكرر معي ذلك دائمًا".

كما أثار النجم المصري، الجدل بعد تلميحه بالرحيل عن ليفربول، حيث أكد أنه سيودع جماهير الفريق في المباراة المقبلة أمام برايتون قبل انضمامه إلى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وقال صلاح: "سأقول وداعًا لجماهير ليفربول في المباراة المقبلة -ضد برايتون- لأنني سأذهب إلى أمم أفريقيا، ولا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".

وأتم: "لا أعرف ما إذا كانت مباراة برايتون هي الأخيرة لي مع ليفربول.. لكن الوضع الحالي غير مقبول بالنسبة لي".

صلاح يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية

تصدر صلاح عناوين الصحف الإنجليزية، صباح اليوم الأحد، بعد مقابلته المثيرة للجدل عقب مباراة ليدز.

ديلي ميل: محمد صلاح يفجر قنبلة خروجه من ليفربول

سلطت الصحيفة الإنجليزية، الضوء على تلميحات أسطورة ليفربول بالرحيل عن النادي، بعدما أكد أنه سيودع الجماهير في المباراة المقبلة على ملعب "آنفيلد".

كما أكدت الصحيفة على تدهور علاقته مع الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لـ3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

سكاي سبورتس: صلاح يثير الشكوك

أكد الشبكة البريطانية، أن صلاح على أعتاب الرحيل من نادي ليفربول، حيث قد تكون مباراة برايتون في الجولة المقبلة من بريميرليج، هي الأخيرة مع بطل الدوري الإنجليزي.

وقالت الشبكة البريطانية، إن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في يناير أثار الشكوك حول ما إذا كان سيلعب للنادي مرة أخرى بعد بطولة كأس أمم أفريقيا.

ذا صن: صلاح غاضب بشدة

سلطت الصحيفة البريطانية، الضوء على الغضب الشديد الذي يعاني منه صلاح، بعد جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول للمرة الثالثة على التوالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن صلاح تحول من الرجل الرئيسي في ليفربول إلى لاعب ينتظر الرحيل وأنه غير سعيد في النادي الإنجليزي.

ديلي ستار: صلاح يتهم ليفربول

أكد الصحيفة الإنجليزية، أن محمد صلاح وجه اتهامات إلى نادي ليفربول، بعد تصريحاته الأخيرة عقب مباراة ليدز يونايتد الإنجليزي.

وقالت الصحيفة، إن صلاح أكد أن هناك بعض الأشخاص في نادي ليفربول لا يرغبون بوجوده في الفريق وأن النادي قام بإلقاءه تحت الحافلة.

ليفربول إيكو: مفاجأة بشأن رحيل صلاح

سلطت الصحيفة المختصة بأخبار نادي ليفربول، الضوء على تصريحات صلاح والتي أكد خلالها أن مباراة برايتون المقبلة قد تكون الأخيرة له مع الريدز.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن صلاح الذي يُعد ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي إلى أن زيارة برايتون إلى أنفيلد الأسبوع المقبل قد تكون ظهوره الأخير مع الريدز مع اقتراب فترة الانتقالات في يناير والتقارير التي تشير إلى اهتمام أندية من الدوري السعودي.

بي بي سي: تدهور علاقة صلاح وسلوت

سلطت الشبكة العالمية، الضوء على العلاقة المتدهورة بين محمد صلاح وآرني سلوت مدرب ليفربول، بعد إقرار النجم المصري بذلك عقب مباراة ليدز يونايتد.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن صلاح اعترف خلال مقابلته عقب مباراة ليدز، بأنه لا يمتلك أي علاقة تجمعه مع سلوت، بعد العلاقة الجيدة التي كانت تجمع بين الثنائي.