مباراة تشيلسي وإيفرتون.. ماريسكا يؤكد جاهزية بالمر وفوفانا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

07:58 م 12/12/2025 تعديل في 08:04 م
بالمر

كول بالمر

أكد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، جاهزية كول بالمر وويسلي فوفانا ثنائي فريقه للمشاركة في مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا السبت.

ويسعى تشيلسي لتحقيق فوزه الأول في الدوري منذ مباراته خارج ملعبه أمام بيرنلي، والتعافي من خسارته في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أمام أتلانتا، إذ اضطر قلب الدفاع فوفانا إلى الخروج بسبب إصابة في العين.

واستٌبعد لاعب خط الوسط الهجومي بالمر، الذي عاد مؤخرا من غياب دام لـ6 أسابيع بسبب مشكلات في الفخذ وكسر في إصبع القدم، من رحلة أتلانتا كجزء من عملية التعافي.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة تشيلسي وإيفرتون: "بالمر بخير، حالته أفضل، وهو متاح حاليا، أنهى أمس الجلسة التدريبية بشعور متباين، لكن بشكل عام هو على ما يرام".

وأضاف المدرب الإيطالي: "ويسلي فوفانا أيضا بخير، أنهى الحصة التدريبية أمس".

على جانب آخر ذكر ماريسكا أن المهاجم ديلاب، الذي أصيب في كتفه خلال التعادل السلبي أمام بورنموث يوم السبت الماضي، يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.

وأوضح: "قد يستغرق الأمر أسبوعين أو 3 أو 4 أسابيع، لا نعرف بالضبط عدد الأيام التي يحتاجها".

ويكافح تشيلسي، الذي لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات، لاستعادة مستواه السابق هذا الموسم، حين فاز في تسع من أصل 11 مباراة في جميع المسابقات بين أواخر سبتمبر ونوفمبر، بما في ذلك الفوز 3-0 على برشلونة.

وعن هذا قال ماريسكا إن الثبات في المستوى هو "الهدف التالي" لتشيلسي، إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي.

وواصل: "كيف نفعل ذلك؟، الفارق بين مباراة وأخرى بالدوري أسبوع واحد وليس وقتا طويلا، لكن بالتأكيد عندما يحدث شيء ما، تكون في المباراة التالية أكثر استعدادا ويمكنك تجنب ذلك".

وأتم: "بالنظر إلى كوننا بشر، من المستحيل أن تكون على نفس المستوى طوال الموسم، لكننا بحاجة إلى أن نتعلم أشياء للمستقبل".

الدوري الإنجليزي تشيلسي كول بالمر

