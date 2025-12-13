المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
فلامنجو

فلامنجو

- -
19:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
19:30
أوساسونا

أوساسونا

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

- -
20:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
بارما

بارما

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:16 ص 13/12/2025
ليفربول د برايتون

ليفربول ضد برايتون

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة هامة وقوية ضد برايتون، اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

ويستضيف ليفربول نظيره برايتون، اليوم السبت، على أرضية ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع ليفربول إلى تصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية على مستوى البريميرليج، خصوصًا بعد الفوز على إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يعيش برايتون حالة جيدة للغاية، إذ يتواجد الفريق بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 23 نقطة، متساويًا مع ليفربول، العاشر، لكنه يتفوق بفارق الأهداف.

أفادت العديد من التقارير الإنجليزية، إن المحادثات التي جرت بين النجم المصري محمد صلاح ومدربه آرني سلوت شهدت نتيجة إيجابية، ليقترب اللاعب من المشاركة أمام برايتون.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يحل برايتون ضيفًا على ليفربول، في مباراة تقام بالجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "آنفيلد"، في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت القاهرة، وفي الـ6:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تعتبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتذاع مباراة ليفربول وبرايتون عبر قناة beIN Sports 1.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح برايتون

