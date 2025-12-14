المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
موناكو

موناكو

بعد هدف فيرنانديز.. قائمة أسرع أهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:56 م 14/12/2025 تعديل في 05:02 م
مباراة أستون فيلا ووست هام

مباراة أستون فيلا ووست هام

كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن القائمة التي تضم أسرع أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، بعد تسجيل ماتيوس فيرنانديز هدفًا في الثانية 29، في اللقاء الذي يخوضه أستون فيلا أمام وست هام.

ويخوض الطرفان مباراة في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقدم وست هام على رجال إيمري بنتيجة 2-1.

وسجل فيرنانديز هدفًا في الثانية 29 من عمر اللقاء، ليتصدر قائمة أسرع أهداف بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

وينافس هدف اللاعب العديد من الأهداف الأخرى، وأبرزها الهدف الذي سجله إيكيتيكي مهاجم ليفربول في المباراة التي خاضها الريدز بالأمس أمام برايتون.

وسجل إيكيتيكي الهدف الأول للريدز في الثانية 46 من عمر اللقاء، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0.

قائمة أسرع أهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي

وجاءت قائمة أسرع الأهداف في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي كما أعلن عنها حساب البرميرليج على الشكل التالي:ـ

ماتيوس فرنانديز - مباراة أستون فيلا ووست هام - 00:29.

هوجو إيكيتيكي - مباراة ليفربول وبرايتون - 00:46.

مالك ثياو - مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد - 00:52.

فيل فودين - مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد - 00:59.

بريان مبيومو - مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - 1:02.

مباراة أستون فيلا القادمة
الدوري الإنجليزي البريميرليج أسرع أهداف الدوري الإنجليزي مباراة أستون فيلا أستون فيلا ووست هام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

