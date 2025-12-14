كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عن القائمة التي تضم أسرع أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، بعد تسجيل ماتيوس فيرنانديز هدفًا في الثانية 29، في اللقاء الذي يخوضه أستون فيلا أمام وست هام.

ويخوض الطرفان مباراة في إطار مواجهات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقدم وست هام على رجال إيمري بنتيجة 2-1.

وسجل فيرنانديز هدفًا في الثانية 29 من عمر اللقاء، ليتصدر قائمة أسرع أهداف بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري.

وينافس هدف اللاعب العديد من الأهداف الأخرى، وأبرزها الهدف الذي سجله إيكيتيكي مهاجم ليفربول في المباراة التي خاضها الريدز بالأمس أمام برايتون.

وسجل إيكيتيكي الهدف الأول للريدز في الثانية 46 من عمر اللقاء، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0.

قائمة أسرع أهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي

وجاءت قائمة أسرع الأهداف في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي كما أعلن عنها حساب البرميرليج على الشكل التالي:ـ

ماتيوس فرنانديز - مباراة أستون فيلا ووست هام - 00:29.

هوجو إيكيتيكي - مباراة ليفربول وبرايتون - 00:46.

مالك ثياو - مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد - 00:52.

فيل فودين - مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد - 00:59.

بريان مبيومو - مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد - 1:02.