أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الفائزين بجوائز الأفضل، خلال حفل "ذا بيست" لعام 2025.

وأقيم حفل جوائز الأفضل لعام 2025، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.

وغاب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، عن التواجد في أي جائزة خلال حفل "ذا بيست".

وخسر صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، لصالح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، كما غاب صلاح عن التواجد في التشكيل المثالي لعام 2025.

ديمبلي أفضل لاعب في العالم

توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

وتفوق ديمبلي على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بجانب 9 لاعبين آخرين هم: أشرف حكيمي وفيتينيا ونونو مينديس من باريس سان جيرمان الفرنسي، لامين يامال وبيدري ورافينيا من برشلونة الإسباني، كيليان مبابي من ريال مدريد الإسباني، كول بالمر من تشيلسي الإنجليزي وهاري كين من بايرن ميونخ الألماني.

أفضل لاعبة

تُوِّجت أيتانا بونماتي لاعبة نادي برشلونة للسيدات، بجائزة أفضل لاعبة للعام الثالث على التوالي.

فرغم خسارة برشلونة وإسبانيا نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات ونهائي بطولة أمم أوروبا للسيدات على التوالي، فإن بونماتي حصدت جائزة أفضل لاعبة في البطولتين معًا، كما شكّلت لاعبة الوسط مصدر إلهام حاسم في مشوار برشلونة نحو التتويج بالثلاثية المحلية.

دوناروما أفضل حارس في العالم

تم اختيار دوناروما كأفضل حارس في العام، وهي هي المرة الأولى التي يحصل فيها الحارس الإيطالي على هذه الجائزة.

وتفوق دوناروما على كل من أليسون بيكر، وتيبو كورتوا، وإيميليانو مارتينيز، ومانويل نوير، وديفيد رايا، ويان سومر، وويتشيك تشيزني.

إنريكي أفضل مدرب

توج المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدرب الفني لنادي باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل مدرب في عام 2025.

وتوج باريس سان جيرمان، تحت قيادة لويس إنريكي في 2025، بعدة ألقاب هي، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، كأس السوبر الأوروبي، دوري أبطال أوروبا.

وتنافس لويس إنريكي مع العديد من المدربين، هم، خافيير أجيري (المكسيك)، ميكيل أرتيتا (أرسنال)، هانسي فليك (برشلونة)، إنزو ماريسكا (تشيلسي)، روبرتو مارتينيز (البرتغال) وآرني سلوت (ليفربول).

أفضل مدربة

فازت سارينا فيجمان بجائزة أفضل مدربة فئة السيدات للمرة الخامسة في مسيرتها، محققةً رقمًا قياسيًا جديدًا.

وجاء هذا التتويج بعد إضافة إنجاز كبير جديد إلى سجلها الحافل، إذ قادت منتخب إنجلترا إلى التتويج بلقب بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025، عقب فوز منتخب إنجلترا للسيدات على حاملات اللقب إسبانيا بركلات الترجيح في نهائي مثير.

جائزة بوشكاش

فاز سانتياجو مونتيل لاعب إنديبندينتي الأرجنتيني بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2025.

وكان عمرو ناصر لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، ينافس على الجائزة بهدفه الرائع الذي سجله في شباك الأهلي بكأس الرابطة في الموسم الماضي.

تشكيل العام

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ويليام باتشو - فيرجيل فان دايك - نونو مينديش.

خط الوسط: كول بالمر - جود بيلينجهام - فيتينها - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال - عثمان ديميلي.

جائزة اللعب النظيف

فاز أندرياس هارلاس نوكينج بجائزة اللعب النظيف من الفيفا، وهو يعمل طبيبًا للفريق الألماني إس إس في يان ريجنسبورج.

وكان هارلاس أنقذ حياة أحد المشجعين بعدما قام بإنعاشه قبل مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني.

أفضل جمهور

فاز نادي زاخو العراقي بجائزة أفضل جمهور في عام 2025.

وقال "فيفا" عن سبب حصول زاخو العراقي على جائزة أفضل جمهور في العالم: "لفتت جماهير زاخو الأنظار عندما قامت قبل مباراة فريقها أمام الحدود في الدوري العراقي يوم 13 مايو بإلقاء آلاف الدمى داخل الملعب، حيث تم جمعها ليتم التبرع بها للأطفال الذين يعانون من أمراض".

أفضل هدف للسيدات

ليزبث أوفالِّي هي الفائزة بجائزة مارتا من الفيفا لعام 2025، وهي الجائزة المرموقة التي تم تقديمها العام الماضي لتكريم أفضل هدف في كرة القدم النسائية.

وجاء هدفها الرائع مع فريق تيجريس ضد جوادالاخارا في الدوري المكسيكي للسيدات.

أفضل حارسة في العام

تُوّجت الإنجليزية هانا هامبتون بجائزة أفضل حارسة للمرمى لعام 2025.

وساهمت البالغة من العمر 25 عامًا في قيادة إنجلترا إلى التتويج بأمم أوروبا، كما كان لها دور فعال في فوز تشيلسي بالثلاثية في عام 2025.