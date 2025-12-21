المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

2 0
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

0 0
21:45
أتالانتا

أتالانتا

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 2
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

5 1
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

لم يتحقق منذ 1962.. رقم سلبي يحاصر مانشستر يونايتد بعد الخسارة من أستون فيلا

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:36 م 21/12/2025
فريق مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد رقمًا سلبيًا جديدًا هذا الموسم، بعد الخسارة في المباراة الأخيرة التي خاضها أمام أستون فيلا، في إطار مواجهات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في لقاء شهد إصابة البرتغالي برونو فيرنانديز وخروجه بين شوطي المباراة.

رقم سلبي لـ مانشستر يونايتد بعد خسارة أستون فيلا

وفشل الشياطين الحمر في الحفاظ على نظافة شباكه سوى مرة واحدة فقط حتى الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد هذا الرقم هو الأدنى للنادي في هذه المرحلة من الموسم منذ عام 1962، ما يعكس المعاناة الدفاعية الكبيرة التي يعيشها الفريق خلال الموسم الحالي، في ظل تراجع واضح على مستوى التنظيم الدفاعي واستقبال الأهداف بشكل مستمر.

وتضع هذه الإحصائية الجهاز الفني تحت ضغوط متزايدة، خاصة مع طموحات الجماهير في استعادة التوازن وتحسين النتائج خلال الجولات المقبلة من المسابقة.

ولا تعد المشكلات الدفاعية بالنسبة للفريق الإنجليزي هي أمر غير واضح أمام الجميع، بل يراه كل مشجعي الريدز بما فيهم أساطير النادي السابقين، وهو ما تحدث عنه روي كين في تصريحات سابقة.

وقال كين في تصريحات إعلامية قبل مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون: "يكمن القلق بالنسبة لمانشستر يونايتد في الجانب الدفاعي، في الأهداف التي يستقبلها الفريق والفرص التي تتاح له، يبدو أن الفرق التي تواجه مانشستر يونايتد تخلق فرصًا بسهولة بالغة".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز فريق مانشستر يونايتد فريق مانشستر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
المغرب

المغرب

2 0
جزر القمر

جزر القمر

75

جاء هدف المغرب الثاني بعد كرة عرضية من أنس صلاح الدين ويقابلها أيوب الكعبي بمقصية عالمية من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg