حقق مانشستر يونايتد رقمًا سلبيًا جديدًا هذا الموسم، بعد الخسارة في المباراة الأخيرة التي خاضها أمام أستون فيلا، في إطار مواجهات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، في لقاء شهد إصابة البرتغالي برونو فيرنانديز وخروجه بين شوطي المباراة.

رقم سلبي لـ مانشستر يونايتد بعد خسارة أستون فيلا

وفشل الشياطين الحمر في الحفاظ على نظافة شباكه سوى مرة واحدة فقط حتى الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد هذا الرقم هو الأدنى للنادي في هذه المرحلة من الموسم منذ عام 1962، ما يعكس المعاناة الدفاعية الكبيرة التي يعيشها الفريق خلال الموسم الحالي، في ظل تراجع واضح على مستوى التنظيم الدفاعي واستقبال الأهداف بشكل مستمر.

وتضع هذه الإحصائية الجهاز الفني تحت ضغوط متزايدة، خاصة مع طموحات الجماهير في استعادة التوازن وتحسين النتائج خلال الجولات المقبلة من المسابقة.

ولا تعد المشكلات الدفاعية بالنسبة للفريق الإنجليزي هي أمر غير واضح أمام الجميع، بل يراه كل مشجعي الريدز بما فيهم أساطير النادي السابقين، وهو ما تحدث عنه روي كين في تصريحات سابقة.

وقال كين في تصريحات إعلامية قبل مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون: "يكمن القلق بالنسبة لمانشستر يونايتد في الجانب الدفاعي، في الأهداف التي يستقبلها الفريق والفرص التي تتاح له، يبدو أن الفرق التي تواجه مانشستر يونايتد تخلق فرصًا بسهولة بالغة".