كشف تقرير حديث عن أسرع اللاعبين الحاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تصدر الظهير الأيمن لفريق وولفرهامبتون، جاكسون تشاتشوا، القائمة بعد تسجيله سرعة قصوى بلغت 23.2 ميلاً في الساعة، متفوقًا على نجوم توتنهام ومانشستر يونايتد.

تشاتشوا يتفوق على كبار الدوري الإنجليزي

انضم تشاتشوا إلى وولفرهامبتون قادمًا من هيلاس فيرونا الصيف الماضي، بعد أن سجل أسرع لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بسرعة بلغت 22.4 ميلاً في الساعة.

ومع وصوله إلى بلاك كانتري، حسن الظهير البلجيكي هذه السرعة لتصل إلى 23.2 ميلاً في الساعة، وفقًا لشركة أوبتا، متفوقًا بحوالي 0.6 ميل في الساعة على أقرب منافسيه، ديستني أودوجي لاعب توتنهام (22.6 ميلاً) وبرايان مبويمو لاعب مانشستر يونايتد (22.58 ميلاً).

تحتل باقي المراتب الخمسة الأولى كل من بيدرو نيتو لاعب تشيلسي (22.57 ميلاً) وأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد (22.53 ميلاً)، بينما اكتفت بقية المراتب العشرة الأولى بدانيال جيمس، يانكوبا مينته، أنتوني إيلانجا، نيكو أورايلي، كيفن وويليام أوسولا، جميعهم بسرعات تتراوح بين 22.34 و22.45 ميلاً في الساعة.

نجوم كبار خارج قائمة الأسرع

اللافت للنظر أن النجم المصري محمد صلاح والنجم النرويجي إيرلينج هالاند، اللذين غالبًا ما يصنفان من أسرع المهاجمين، لم يحرزا مكانًا بين أفضل خمسة.