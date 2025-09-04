المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الدوري الأوروبي.. محمد عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:20 م 04/09/2025
نيس - محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة نيس الفرنسي لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم (2025-2026).

وشهدت قائمة نيس لمرحلة الدوري في الدوري الأوروبي هذا الموسم غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم، الذي يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

"تغادر بطلا وسيذكرك الجميع".. صلاح يودع هارفي إليوت

عبد المنعم يغيب عن نيس منذ أبريل الماضي بسبب قطع الرباط الصليبي، وحتى الآن لم يتحدد موعد عودته.

وبهذا لن يشارك عبد المنعم مع نيس في مرحلة الدوري بالمسابقة القارية، حتى لو عاد من الإصابة قبل نهايتها، لكن يمكن تسجيله في قائمة الفريق للأدوار الإقصائية، إذا تأهل لها فريقه.

جرينوود يرفض دعوة لتمثيل منتخب جامايكا

نيس سيلتقي في مرحلة الدوري ببطولة "يوروباليج" مع روما الإيطالي، وفنربخشة التركي، وسيلتا فيجو الإسباني، وفرايبورج الألماني، وبورتو البرتغالي، وبراجا البرتغالي، وجو أهيد إيجلز الهولندي، ولودوجوريتس البلغاري.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد المنعم كان قد انضم إلى نيس في صيف 2024 قادما من الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وشارك المدافع المصري في 18 مباراة بموسمه الأول مع الفريق الفرنسي.

جدول مباريات اليوم 

نيس الدوري الأوروبي محمد عبد المنعم

أخبار تهمك

