الدوري الأوروبي.. محمد عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة نيس الفرنسي لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم (2025-2026).

وشهدت قائمة نيس لمرحلة الدوري في الدوري الأوروبي هذا الموسم غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم، الذي يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

عبد المنعم يغيب عن نيس منذ أبريل الماضي بسبب قطع الرباط الصليبي، وحتى الآن لم يتحدد موعد عودته.

وبهذا لن يشارك عبد المنعم مع نيس في مرحلة الدوري بالمسابقة القارية، حتى لو عاد من الإصابة قبل نهايتها، لكن يمكن تسجيله في قائمة الفريق للأدوار الإقصائية، إذا تأهل لها فريقه.

نيس سيلتقي في مرحلة الدوري ببطولة "يوروباليج" مع روما الإيطالي، وفنربخشة التركي، وسيلتا فيجو الإسباني، وفرايبورج الألماني، وبورتو البرتغالي، وبراجا البرتغالي، وجو أهيد إيجلز الهولندي، ولودوجوريتس البلغاري.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد المنعم كان قد انضم إلى نيس في صيف 2024 قادما من الأهلي بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وشارك المدافع المصري في 18 مباراة بموسمه الأول مع الفريق الفرنسي.

