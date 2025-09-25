سجل أوليفييه جيرو، لاعب فريق ليل الفرنسي، هدفا لفريقه مساء اليوم الخميس، ضد بران في الدوري الأوروبي.

وحقق ليل فوزا غاليا بنتيجة 2-1، على بران في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

وبادر حمزة إغاماني بالتسجيل في الدقيقة 54 لنادي ليل، قبل أن يتعادل سافار ماجنسون في الدقيقة 59 لفريق بران، ثم سجل أوليفييه جيرو الهدف الثاني لفريق ليل في الدقيقة 80.

ويعد أوليفييه جيرو هو أكبر لاعب سنًا يسجل هدفًا كبديل في مباراة بكأس الاتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي، بعمر 38 عامًا و360 يومًا مع ليل اليوم.

وسبق وأعلن نادي ليل التعاقد مع جيرو لمدة موسم واحد قادما من لوس أنجلوس الأمريكي.

وعاد أوليفيه جيرو إلى الدوري الفرنسي مجددًا عبر بوابة ليل، بعد أن ابتعد عن منافسات المسابقة مطلع موسم 2012/2013 حينما كان لاعبًا في صفوف مونبيليه، وكانت بداية رحلته للتألق في مختلف الدوريات الأوروبية.

وشارك جيرو خلال الموسم المنقضي مع لوس أنجلوس في 19 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، وظهر المهاجم الفرنسي مع ناديه بكأس العالم للأندية إلا أنه لم يترك بصمته.

وفي نفس الجولة، انتصر فريق ستيوا بوخاريست على جو أهيد إيجلز بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الأوروبي.