سياسة الخصوصية
رفاق عبد المنعم.. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:14 ص 23/10/2025
محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس

محمد عبد المنعم

تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس، سلسلة من المواجهات في مختلف البطولات الأوروبية والعربية.

ففي مسابقة الدوري الأوروبي، يلتقي فريق نوتنجهام مع نظيره بورتو في مواجهة مرتقبة، بينما يصطدم رفاق محمد عبد المنعم في نيس مع سيلتا فيجو.

كما تتواصل الإثارة على مستوى البطولات العربية، حيث تُقام اليوم عدة مباريات في الدوري السعودي.

وفي أبرز مواجهات الدوري الأوروبي تقام المباريات التالية:

سبورتنج براجا × النجم الأحمر بلجراد – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8

بران × رينجرز – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 7

ستيوا بوخارست × بولونيا – الساعة 7:45 مساء

جو آهيد إيجلز × أستون فيلا – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو × نيس – الساعة 10:00 مساء على قناة beIN Sports HD 4

أما على الصعيد العربي، فتُقام اليوم مواجهات مثيرة في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الجديدة، وجاءت أبرز المباريات على النحو التالي:

الرياض × الخلود – الساعة 5:55 مساء

الفيحاء × التعاون – الساعة 6:00 مساء

النجمة × الأهلي – الساعة 9:00 مساء

نيس الدوري الأوروبي محمد عبد المنعم

أخبار تهمك

