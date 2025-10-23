يستعد المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز لتولي منصبه الإداري السابع عشر بعد غياب دام 19 شهرًا عن الملاعب، ليعود إلى التدريب من بوابة الدوري اليوناني الممتاز.

بينيتيز يعود إلى الملاعب كأعلى مدرب أجرًا في اليونان

وبحسب تقارير صحفية يونانية، فإن بينيتيز، البالغ من العمر 65 عامًا، سيقود نادي باناثينايكوس بعقد يمتد لعامين، ليصبح بذلك المدرب الأعلى أجرًا في تاريخ اليونان، حيث من المتوقع أن يتقاضى 3.47 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بعد مفاوضات جرت في لندن مع رئيس النادي جيانيس ألافوزوس.

ويأتي هذا التعيين بعد تجربة بينيتيز الأخيرة مع سيلتا فيجو الإسباني، التي انتهت بإقالته في 12 مارس 2024 بعد تحقيق خمسة انتصارات فقط من 28 مباراة، مما ترك الفريق قريبًا من منطقة الهبوط بفارق نقطتين.

ويحتل فريق باناثينايكوس حاليًا المركز السابع في ترتيب الدوري اليوناني الممتاز من أصل 14 فريقًا، برصيد 9 نقاط بعد 6 جولات، بفارق 8 نقاط عن المتصدر باوك مع مباراة مؤجلة.

وأفادت الصحف أن بينيتيز فضل تأجيل بدء مهمته رسميًا حتى استكمال ترتيبات انتقاله إلى أثينا، ما يعني أنه لن يتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه في الدوري الأوروبي أمام فينورد يوم الخميس المقبل.

