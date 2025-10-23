المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 19 شهرًا بلا تدريب.. بينيتيز يعود ويصبح الأعلى أجرًا في الدوري اليوناني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:41 م 23/10/2025
رافا بينيتيز

المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز

يستعد المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز لتولي منصبه الإداري السابع عشر بعد غياب دام 19 شهرًا عن الملاعب، ليعود إلى التدريب من بوابة الدوري اليوناني الممتاز.

بينيتيز يعود إلى الملاعب كأعلى مدرب أجرًا في اليونان

وبحسب تقارير صحفية يونانية، فإن بينيتيز، البالغ من العمر 65 عامًا، سيقود نادي باناثينايكوس بعقد يمتد لعامين، ليصبح بذلك المدرب الأعلى أجرًا في تاريخ اليونان، حيث من المتوقع أن يتقاضى 3.47 مليون جنيه إسترليني سنويًا، بعد مفاوضات جرت في لندن مع رئيس النادي جيانيس ألافوزوس.

ويأتي هذا التعيين بعد تجربة بينيتيز الأخيرة مع سيلتا فيجو الإسباني، التي انتهت بإقالته في 12 مارس 2024 بعد تحقيق خمسة انتصارات فقط من 28 مباراة، مما ترك الفريق قريبًا من منطقة الهبوط بفارق نقطتين.

ويحتل فريق باناثينايكوس حاليًا المركز السابع في ترتيب الدوري اليوناني الممتاز من أصل 14 فريقًا، برصيد 9 نقاط بعد 6 جولات، بفارق 8 نقاط عن المتصدر باوك مع مباراة مؤجلة.

وأفادت الصحف أن بينيتيز فضل تأجيل بدء مهمته رسميًا حتى استكمال ترتيبات انتقاله إلى أثينا، ما يعني أنه لن يتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فريقه في الدوري الأوروبي أمام فينورد يوم الخميس المقبل.

للاطلاع على نتائج مباريات الدوري الاوروبي، اضغط هنا.

مباراة باناثينايكوس القادمة
الدوري اليوناني باناثينايكوس الدوري الأوروبي رافا بينيتيز أثينا

