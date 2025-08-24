المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أسهل نهائي منذ 36 عاما.. أنجولا تتوج بالأفروباسكت على حساب مالي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:25 م 24/08/2025
كرة سلة - أنجولا

من نهائي الأفروباسكت 2025 بين أنجولا ومالي

توج منتخب أنجولا ببطولة أفريقيا لكرة السلة، الأفروباسكت 2025، على حساب مالي، بعدما حقق في النهائي الذي أقيم مساء اليوم الأحد في العاصمة الأنجولية لواندا، فارقًا تاريخيًا في النقاط لم يحدث منذ 36 عامًا.

واستضاف المنتخب الأنجولي منافسات الأفروباسكت في نسخة 2025 على أرضه، بين 12 و24 أغسطس.

أنجولا تتوج بالأفروباسكت 2025

لم يجد المنتخب الأنجولي أي صعوبة في التفوق على مالي، إذ أنهى الربع الأول بفارق 4 نقاط، ثم زاد الفارق إلى 12 نقطة في الربع الثاني.

وقضى منتخب أنجولا على آمال مالي في نهاية الربع الثالث، ليدخل الطرفان الربع الأخير، مع أفضلية واضحة لصاحب الأرض بفارق 20 نقطة.

واستمر تفوق المنتخب الأنجولي ليحسم نهائي الأفروباسكت 2025 أمام مالي بنتيجة (70-43).

وحصد منتخب أنجولا أول لقب له منذ التتويج بالأفروباسكت في 2013، معززًا رقمه القياسي كأكثر من حصل على اللقب القاري برصيد 12 مرة، علمًا بأنه استضاف المنافسات 4 مرات، فاز بها جميعًا.

يشار إلى أن منتخب مالي لم يسبق له أن فاز بالأفروباسكت، كما بلغ النهائي لأول مرة في تاريخه خلال نسخة 2025.

أسهل نهائي منذ 36 عامًا

فاز المنتخب الأنجولي بأسهل نهائي في الأفروباسكت خلال آخر 36 عامًا.

واستطاع منتخب أنجولا الفوز بفارق 27 نقطة، ما لم يتحقق منذ نهائي الأفروباسكت 1989، عندما حصد منتخب أنجولا نفسه، على أرضه أيضًا، أول ألقابه على الإطلاق بالفوز في المباراة النهائية على منتخب مصر بنتيجة (89-62)، أي بالفارق ذاته.

أنجولا
أنجولا
أخبار إحصائيات
أنجولا مالي الأفروباسكت 2025

< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/fiba-afrobasket/2998/news/521303/أسهل-نهائي-منذ-36-عاما-أنجولا-تتوج-بالأفروباسكت-على-حساب-مالي", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"أسهل نهائي منذ 36 عاما.. أنجولا تتوج بالأفروباسكت على حساب مالي", "alternativeHeadline":"أنجولا تتوج بالأفروباسكت 2025 على حساب مالي", "description": "توج منتخب أنجولا ببطولة أفريقيا لكرة السلة، الأفروباسكت 2025، على حساب مالي، بعدما حقق في النهائي الذي أقيم مساء اليوم الأحد في العاصمة الأنجولية لواندا، فارقًا تاريخيًا في النقاط لم يحدث منذ 36 عامًا. ", "articleSection": "بطولة الأفروباسكت", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/24/angola2025_8_24_22_33.webp", "keywords": "الأفروباسكت 2025- أنجولا- مالي", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/fiba-afrobasket/2998/news/521303/أسهل-نهائي-منذ-36-عاما-أنجولا-تتوج-بالأفروباسكت-على-حساب-مالي", "articleBody": "توج منتخب أنجولا ببطولة أفريقيا لكرة السلة، الأفروباسكت 2025، على حساب مالي، بعدما حقق في النهائي الذي أقيم مساء اليوم الأحد في العاصمة الأنجولية لواندا، فارقًا تاريخيًا في النقاط لم يحدث منذ 36 عامًا.واستضاف المنتخب الأنجولي منافسات الأفروباسكت في نسخة 2025 على أرضه، بين 12 و24 أغسطس.أنجولا تتوج بالأفروباسكت 2025لم يجد المنتخب الأنجولي أي صعوبة في التفوق على مالي، إذ أنهى الربع الأول بفارق 4 نقاط، ثم زاد الفارق إلى 12 نقطة في الربع الثاني.وقضى منتخب أنجولا على آمال مالي في نهاية الربع الثالث، ليدخل الطرفان الربع الأخير، مع أفضلية واضحة لصاحب الأرض بفارق 20 نقطة.واستمر تفوق المنتخب الأنجولي ليحسم نهائي الأفروباسكت 2025 أمام مالي بنتيجة (70-43).وحصد منتخب أنجولا أول لقب له منذ التتويج بالأفروباسكت في 2013، معززًا رقمه القياسي كأكثر من حصل على اللقب القاري برصيد 12 مرة، علمًا بأنه استضاف المنافسات 4 مرات، فاز بها جميعًا.يشار إلى أن منتخب مالي لم يسبق له أن فاز بالأفروباسكت، كما بلغ النهائي لأول مرة في تاريخه خلال نسخة 2025.أسهل نهائي منذ 36 عامًافاز المنتخب الأنجولي بأسهل نهائي في الأفروباسكت خلال آخر 36 عامًا.واستطاع منتخب أنجولا الفوز بفارق 27 نقطة، ما لم يتحقق منذ نهائي الأفروباسكت 1989، عندما حصد منتخب أنجولا نفسه، على أرضه أيضًا، أول ألقابه على الإطلاق بالفوز في المباراة النهائية على منتخب مصر بنتيجة (89-62)، أي بالفارق ذاته.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/24/angola2025_8_24_22_33.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 24T23:25: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-24T23:27:04+03:00", "datePublished" : "2025-08-24T23:25:00+03:00" }