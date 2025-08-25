المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حلمي طولان يضع ترتيبات معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:26 م 25/08/2025
حلمي طولان

حلمي طولان وهاني أبو ريدة

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، الترتيبات الخاصة لمعسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة الأجندة الدولية من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب بالدوحة خلال ديسمبر المقبل بفريق يقوده حلمي طولان.

ويتخلل معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، مباراتان وديتان أمام نظيره التونسي يومي 6 و9 سبتمبر باستاد هيئة قناة السويس.

ترتيبات معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، اجتماعا اليوم تم فيه مناقشة كافة الترتيبات الإدارية والفنية والطبية بحضور أحمد حسن مدير الفريق وممدوح المحمدي ومحمد نور المدربين وعصام الحضري مدرب حراس المرمي في وجود أيمن حافظ المدير الإداري.

كما ناقش الجهاز الفني نتائج متابعاته لجميع اللاعبين في الدوري الممتاز قبل إعلان القائمة التي ستدخل المعسكر بعد إعلان المنتخب الوطني الأول لقائمته استعداداً للقائي أثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه تونس ودياً في سبتمبر

وأكد حلمي طولان علي أهمية المعسكر الذي يعد استعدادا قويا لبطولة كأس العرب ومنافساتها الكبيرة في الدوحة أول ديسمبر المقبل، مؤكداً أن جميع أفراد الجهاز الفني سيبذلون قصاري جهدهم لتحقيق نتيجه تليق بكرة القدم المصرية.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء مويتانيا والكويت.

