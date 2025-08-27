المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"النني والسعيد".. مصدر لـ"يلا كورة": مفاجآت في قائمة منتخب حلمي طولان

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

06:30 م 27/08/2025
حلمي طولان

هاني أبو ريدة مع حلمي طولان

كشف مصدر عن وجود بعض المفاجآت في قائمة منتخب مصر الثاني الذي يقوده حلمي طولان استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الثاني لخوض معسكر في شهر سبتمبر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن منتخب مصر الثاني الذي يقوده حلمي طولان والذي يستعد لخوض بطولة كأس العرب، يواجه أزمة في اختيار اللاعبين بسبب غياب التنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن.

وأضاف المصدر: "ستضم قائمة منتخب حلمي طولان مفاجآت عديدة، مثل وجود محمد النني ويحاولون إقناع عبد الله السعيد أيضًا".

وواصل المصدر: "منتخب حلمي طولان سيخوض مباراتين وديتين مع منتخب تونس الأول يومي 6 و9 سبتمبر في معسكر سيخوضه في الإسماعيلية".

وأنهى: "بالإضافة إلى خوض منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين في شهر أكتوبر مع البحرين استعدادا لكأس العرب".

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء مويتانيا والكويت.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

