كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

مفاجآت عديدة.. "يلا كورة" يكشف قائمة منتخب مصر الثاني لكأس العرب

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

11:34 م 31/08/2025
حلمي طولان

صورة أرشيفية

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، على قائمة الفريق المختارة لخوض منافسات كأس العرب، المقامة في قطر خلال الفترة 1 إلى 18 من شهر ديسمبر المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره تونس، يومي 6 و9 من شهر سبتمبر المقبل، خلال فترة التوقف الدولي، في معسكره الأول تحت قيادة حلمي طولان.

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

قائمة منتخب مصر الثاني

كشف مصدر لـ"يلا كورة" اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، لقائمة الفريق المغادرة لخوض منافسات كأس العرب، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد سامي، محمود رزق، علي الفيل، مصطفى العش، عمر جابر، كريم فؤاد، كريم حافظ، يحيي زكريا.

خط الوسط: محمد النني، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد عاطف قطة، عمر الساعي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي، محمود زلاكة، حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان حمدي، ناصر منسي، حسام حسن.

بعد 94 يومًا.. ريبيرو يدوّن اسمه بسجل المدربين العابرين للأهلي (صور)

قرعة منتخب مصر

أسفرت قرعة كأس العرب، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب التي تضم كلًا من الأردن والإمارات والفائز من لقاء مويتانيا والكويت.

قرعة كأس العرب 2025.. مصر بالمجموعة الثالثة.. ومنتخب مجهول يتحدد في نوفمبر

حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

