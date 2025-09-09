المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الشحات يوزع هداياه.. مصطفى ميسي يؤكد على تفوق المنتخب الثاني أمام تونس

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:58 م 09/09/2025
مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أكد مصطفى سعد ميسي، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، على تفوق الفراعنة أمام تونس في المباراة التي تجمع بين الفريقين وديًا، استعدادًا للفترة المقبلة.

ويواجه منتخب مصر المشارك في كأس العرب نظيره تونس وديًا، في إطار تحضيرات الثنائي للفترة المقبلة، ويستضيف اللقاء ملعب هيئة قناة السويس.

بهدف "ولا أروع".. يحيى زكريا يمنح منتخب مصر الثاني هدف التقدم أمام تونس

ميسي يؤكد على تفوق مصر

نجح مصطفى سعد ميسي في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر، في الدقيقة 18 من عمر المباراة، ليؤكد على تفوق الفراعنة أمام تونس في المواجهة التي جمعت بينهما وديًا.

وأرسل حسين الشحات تمريرة حاسمة من وسط الملعب، لتصل إلى مصطفى ميسي في منطقة الجزاء الذي نجح في ترويض الكرة قبل أن يطلق يسارية قوية سكنت مرمى منتخب تونس.

ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم 2026؟

مهمة الفراعنة

تقدم منتخب مصر في النتيجة أمام تونس بالدقيقة السادسة، عن طريق تسديدة قوية أطلقها يحيى زكريا الظهير الأيسر للفراعنة، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا.

ويواجه منتخب مصر الثاني نظيره تونس في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة كأس العرب قد أوقعت مصر في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن، الإمارات، إضافة إلى الفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

 

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر منتخب تونس مصطفى سعد ميسي المنتخب الثاني

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
