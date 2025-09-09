أكد مصطفى سعد ميسي، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، على تفوق الفراعنة أمام تونس في المباراة التي تجمع بين الفريقين وديًا، استعدادًا للفترة المقبلة.

ويواجه منتخب مصر المشارك في كأس العرب نظيره تونس وديًا، في إطار تحضيرات الثنائي للفترة المقبلة، ويستضيف اللقاء ملعب هيئة قناة السويس.

بهدف "ولا أروع".. يحيى زكريا يمنح منتخب مصر الثاني هدف التقدم أمام تونس

ميسي يؤكد على تفوق مصر

نجح مصطفى سعد ميسي في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر، في الدقيقة 18 من عمر المباراة، ليؤكد على تفوق الفراعنة أمام تونس في المواجهة التي جمعت بينهما وديًا.

وأرسل حسين الشحات تمريرة حاسمة من وسط الملعب، لتصل إلى مصطفى ميسي في منطقة الجزاء الذي نجح في ترويض الكرة قبل أن يطلق يسارية قوية سكنت مرمى منتخب تونس.

ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم 2026؟

مهمة الفراعنة

تقدم منتخب مصر في النتيجة أمام تونس بالدقيقة السادسة، عن طريق تسديدة قوية أطلقها يحيى زكريا الظهير الأيسر للفراعنة، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا.

ويواجه منتخب مصر الثاني نظيره تونس في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة كأس العرب قد أوقعت مصر في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن، الإمارات، إضافة إلى الفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.