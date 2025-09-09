المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التعادل مع بوركينا.. ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لكأس العالم 2026؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:27 م 09/09/2025
مصر

منتخب مصر

أصبح منتخب مصر قريبًا من التأهل الرسمي إلى منافسات كأس العالم 2026، بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء في مباراة أقيمت على ملعب 4 أغسطس، ضمن الجولة الثامنة.

وتمكن منتخب مصر من الصمود دفاعيًا أمام هجوم بوركينا فاسو، كما لاحت له العديد من الفرص الضائعة. (طالع التفاصيل من هنا)

ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل كأس العالم؟

يتقدم منتخب مصر بـ5 نقاط على بوركينا فاسو في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع تبقي مباراتين في أكتوبر المقبل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويلتقي منتخب مصر في مباراتيه المتبقيتين بكل من..

- الجولة التاسعة في 6 أكتوبر: جيبوتي (خارج الأرض)

- الجولة الأخيرة في 10 أكتوبر: غينيا بيساو (داخل الأرض)

ويضمن منتخب مصر الصعود لكأس العالم 2026 دون النظر إلى نتائج بوركينا فاسو إذا حصد نقطتين إضافيتين، ليصل إلى 22 نقطة، عدد نقاط لا يمكن أن يبلغه أي منتخب آخر في المجموعة.

ويلجأ منتخب مصر إلى فارق الأهداف، إذا حصل على نقطة وحيدة، مع فوز بوركينا فاسو في المباراتين المتبقيتين ضد سيراليون وإثيوبيا، حيث يصبح رصيد كل منهما 21 نقطة.

وبحسب لوائح الفصل بين منتخبين متساويين في عدد النقاط في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يتم النظر إلى فارق الأهداف أولًا ثم المواجهات المباشرة.

- فارق أهداف منتخب مصر: +14

- فارق أهداف منتخب بوركينا فاسو: +12

يشار إلى أن منتخب مصر يتفوق في عامل المواجهات المباشرة على بوركينا فاسو، إذ انتصر على أرضه في استاد القاهرة (2-1) قبل أن يجبر الخصم على التعادل دون أهداف في العاصمة البوركينابية واجادوجو.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026

