كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، عن جدول مباريات البطولة، التي يشارك فيها منتخب مصر.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب، بجانب كل من، الأردن الإمارات، موريتانيا/الكويت.

مواعيد وملاعب منتخب مصر في كأس العرب

مصر ضد موريتانيا أو الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً

مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً

مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً

ومن المقرر، أن تخوض مصر منافسات بطولة كأس العرب، بالمنتخب الثاني، الذي يقوده فنيًا حلمي طولان، في جهاز فني مؤقت خلال البطولة فقط.

ويعتمد حلمي على اللاعبين الذين لم يختارهم حسام حسن لمنتخب مصر الأول.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العرب، خطابًا رسميًا طالبهم من خلاله بضرورة إرسال قوائم المنتخبات يوم 20 نوفمبر وهو آخر موعد لتسليم القوائم النهائية.

كما أكد فيفا أنه سيتم تقديم قوائم أولية للمنتخبات المشاركة خلال شهر أكتوبر المقبل، تضم اللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات العربية أيضًا.