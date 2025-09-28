المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:22 م 28/09/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، عن جدول مباريات البطولة، التي يشارك فيها منتخب مصر.

وتقام بطولة كأس العرب في الفترة 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بكأس العرب، بجانب كل من، الأردن الإمارات، موريتانيا/الكويت.

مواعيد وملاعب منتخب مصر في كأس العرب

مصر ضد موريتانيا أو الكويت - 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً

مصر ضد الإمارات - 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً

مصر ضد الأردن - 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً

ومن المقرر، أن تخوض مصر منافسات بطولة كأس العرب، بالمنتخب الثاني، الذي يقوده فنيًا حلمي طولان، في جهاز فني مؤقت خلال البطولة فقط.

ويعتمد حلمي على اللاعبين الذين لم يختارهم حسام حسن لمنتخب مصر الأول.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العرب، خطابًا رسميًا طالبهم من خلاله بضرورة إرسال قوائم المنتخبات يوم 20 نوفمبر وهو آخر موعد لتسليم القوائم النهائية.

كما أكد فيفا أنه سيتم تقديم قوائم أولية للمنتخبات المشاركة خلال شهر أكتوبر المقبل، تضم اللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات العربية أيضًا.

 

منتخب مصر الإمارات الأردن كأس العرب مواعيد مباريات منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg