إعلان

4 وديات في 36 يوما.. حصاد منتخب مصر الثاني مع طولان

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:05 م 12/10/2025
حلمي طولان

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر الثاني

يواصل المنتخب المصري الثاني تحت قيادة المدرب حلمي طولان استعداداته لمنافسات كأس العرب 2025.

وتقام منافسات كأس العرب 2025 في قطر، ديسمبر المقبل، بينما أسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات والفائز بين الكويت وموريتانيا.

منتخب مصر الثاني مع طولان

اختار الاتحاد المصري لكرة القدم تكوين منتخب جديد من أجل المشاركة به في منافسات كأس العرب، في ظل انشغال منتخب حسام حسن بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، نهاية هذا العام.

وأسند اتحاد الكرة مهمة إدارة المنتخب المشارك في منافسات كأس العرب إلى حلمي طولان.

وبعد تكوين منتخب ثانٍ، بدأ المدرب حلمي طولان على الفور استعداداته لكأس العرب في سبتمبر الماضي، بإقامة معسكر محلي، خاض فيه مباراتين ضد منتخب تونسي مكون أيضًا من اللاعبين المحليين.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين هذا الشهر في معسكر أقيم بالمغرب، إذ واجه صاحب الأرض ثم التقى بالبحرين.

وفيما يلي نتائج منتخب مصر في 4 وديات بـ36 يومًا..

- مصر (1-0) منتخب تونس المحلي: هدف من توقيع محمد مجدي أفشة

- مصر (3-0) منتخب تونس المحلي: ثلاثية سجلها يحيى زكريا ومصطفى سعد وميدو جابر

- مصر (0-2) منتخب المغرب المحلي: الخسارة الأولى لحلمي طولان

- مصر (4-0) منتخب البحرين الأول: رباعية أحرزها عمرو السولية وميدو جابر ومحمد شريف ومروان حمدي

ويبدو أن حلمي طولان استقر على الخيارات الأساسية في قائمة منتخب مصر المشارك في منافسات كأس العرب 2025، إذ أجرى تغييرات محدودة بين سبتمبر وأكتوبر.

وأبقى حلمي طولان على 18 لاعبًا شارك معه في المعسكرين السابقين، بينما استدعى 7 لاعبين جدد.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
حلمي طولان كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني

