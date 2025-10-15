المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طولان لـ"يلا كورة": عبد الله السعيد اعتذر عن عدم الانضمام للمنتخب الثاني

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:15 م 15/10/2025
عبد الله السعيد

عبد الله السعيد - لاعب الزمالك

كشف حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، حقيقة رفضه انضمام عبد الله السعيد، لاعب وسط نادي الزمالك، إلى معسكر منتخب مصر الأخير.

والتقى منتخب مصر الثاني في التوقف الدولي الأخير مع منتخبي المغرب والبحرين، وتلقى منتخب حلمي طولان هزيمة أمام أسود الأطلس بنتيجة 2-0، ثم انتصر على المنتخب البحريني بنتيجة 4-0.

وقال حلمي طولان في تصريحات خاصة ليلا كورة: "قمت باستدعاء عبد الله السعيد للمعسكر الأخير لمنتخب مصر الثاني، لكن قبل المعسكر اعتذر عن عدم التواجد وقبلنا اعتذاره وانتهى الأمر".

وأضاف: "كل ما قيل حول رفضي ضم عبد الله السعيد للمعسكر وأنه اشترط اللعب أساسيًا غير صحيح ولا يليق من الأساس".

أما فيما يخص طموح منتخبنا الوطني في كأس العرب.. قال: "سنخوض مباراتين وديتين مع منتخب الجزائر ثم نجمع لاعبي المنتخب يوم 25 نوفمبر المقبل ونسافر إلى قطر لخوض كأس العرب".

وتابع طولان: "هدفنا واضح من كأس العرب نأخذ البطولة خطوة بخطوة، نسعى لتخطي الدور الأول ثم التفكير في الأدوار القادمة".

وأنهى: "نحن منتخب جيد ولدينا ثقة (عمياء) في جميع لاعبينا الذين سيخوضون كأس العرب".

الزمالك
الزمالك
الزمالك حلمي طولان عبد الله السعيد منتخب مصر الثاني

