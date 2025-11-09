كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن اختيار محمد عبد الله لاعب النادي الأهلي، ضمن القائمة الأولى للمنتخب.

ويستعد منتخب مصر الثاني، للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في قطر في الأول من ديسمبر المقبل.

وقال حلمي طولان "محمد عبد الله لاعب النادي الأهلي، ضمن القائمة الأولية لمنتخب مصر الثاني في كأس العرب، التي تضم 55 لاعبًا".

وأضاف: "شاهدت محمد عبد الله، في أكثر من مباراة، لاعب جرئ وإمكاناته كبيرة، ولديه تميز في المواجهات الفردية، وهذا شئ مهم لأي فريق".

وأتم: "أنا متفرغ تمامًا لمنتخب مصر الثاني، وأطالب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن هذا المنتخب يستمر بعد ذلك، لأن المرحلة القادمة، سيتم الدفع بعناصر شابة، منتخب المغرب للمحليين تكون منذ 4 سنوات، وخاضوا به العديد من البطولات، لذلك هم متفوقون".

وكان محمد عبد الله، قد شارك كبديل في مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم.

ويلعب منتخب مصر الثاني ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب التي، تضم الأردن والإمارات، وموريتانيا أو الكويت.