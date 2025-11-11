المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

0 0
15:30
بنما

بنما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

أحمد حسن يكشف ليلا كورة كواليس استبدال لاعبي بيراميدز في منتخب مصر الثاني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:39 م 11/11/2025
أحمد حسن

أحمد حسن

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب 2025، كواليس استبدال لاعبي بيراميدز، الذين كان قد تم استدعائهم في وقت سابق، قبل استبدالهم بـ3 لاعبين من سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.

وكان حلمي طولان، مدرب منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، قد أعلن عن قائمته يوم الأحد الماضي. تعرف على القائمة من هنا

وأعلن طولان، اليوم الثلاثاء، استدعاء الثلاثي رجب نبيل وكريم الدبيس من نادي سيراميكا كليوباترا، وحسام حسن من مودرن سبورت.

وقال أحمد حسن في تصريحات ليلا كورة: "عقدت برفقة حلمي طولان جلسة مع نادي بيراميدز، ممثلًا في مدرب الفريق كرونسلاف يورتشيتش وكابتن هاني سعيد، وذلك في وقت سابق".

وأضاف: "خلال الجلسة، اتفقنا على انضمام لاعبي بيراميدز إلى معسكر المنتخب في حال تم تأجيل مباراتي الفريق المقررتين في شهر ديسمبر".

وأوضح: "كان هناك اتفاقًا على تأجيل المباراتين، وحال تم ذلك كان سينضم لاعبي بيراميدز إلى معسكر المنتخب دون أي تعارض، إلا أنه في حال عدم تأجيل المباراتين، فسيبقى لاعبو بيراميدز مع ناديهم بشكل طبيعي".

وأتم: "قمت بإرسال الاستدعاءات للاعبين على أمل تأجيل المباراتين، لكن ذلك لم يحدث، ولذلك قمنا باستبدال لاعبي بيراميدز بآخرين، لأنهم لن يتمكنوا من التواجد معنا في البطولة العربية".

ويستعد المنتخب المصري الثاني لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و 17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والإمارات والمتأهل من الكويت وموريتانيا.

منتخب مصر كأس العرب بيراميدز

