كلام فى الكورة
الأخبار

عودة النني.. قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي الجزائر استعدادا لكأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

02:33 م 09/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني - صورة أرشيفية

أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، قائمة اللاعبين المقرر دخولهم معسكر مغلق غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهتي الجزائر.

ويستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب لمواجهة الجزائر يومي 14 و17 نوفمبر الجاري على استاد السلام.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وشهدت القائمة تواجد محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بالإضافة إلى محمد بسام حارس فريق سيراميكا كليوباترا.

وفي خط الدفاع قرر طولان ضم كريم العراقي وكريم فؤاد وهادي رياض وعمر فايد.

أما في خط الوسط، عاد محمد النني من جديد بعدما غاب عن المعسكر الماضي، بالإضافة لتواجد أحمد ربيع ومحمد مسعد وإسلام عيسى.

في الهجوم انضم أحمد ياسر ريان.

ضمت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - أحمد سامي - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

في خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - أكرم توفيق - أحمد ربيع - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد - محمد مسعد - مصطفى شلبي - إسلام عيسى

في خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - أحمد عاطف "قطة" - مروان حمدي.

منتخب الجزائر حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

