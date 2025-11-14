المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
علي لطفي: جاهزون للمشاركة في كأس العرب.. وأحمد الشناوي إضافة قوية للمنتخب الأول

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:31 م 14/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

عبر علي لطفي حارس مرمى منتخب مصر الثاني عن سعادته بتحقيق الفوز على الجزائر بنتيجة 3-2 في اللقاء الودي الذي أقيم، اليوم الجمعة.

ويواصل منتخب مصر الثاني تحت قيادة حلمي طولان استعداداته للمشاركة في كأس العرب والمقرر له من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

ودية الـ5 أهداف.. منتخب مصر يحبط الجزائر بريمونتادا مثيرة استعدادًا لكأس العرب (فيديو)

وقال لطفي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أبارك للجهاز الفني واللاعبين على الفوز أمام الجزائر، اللاعبون كانوا رجالا وأدوا على أعلى مستوى".

وأضاف: "يعد هذا هو آخر معسكر لنا قبل بطولة كأس العرب، وبالتالي يجب أن تكون الاستعدادات بشكل أفضل، المعسكرات الماضية ظهرنا بشكل جيد والجميع مستعد للبطولة".

وأكمل: "نريد أن نقدم أفضل شيء لمنتخب مصر في كأس العرب".

وتابع: "كأس العرب فرصة جيدة للاعبين الموجودين في الدوري المصري، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في البطولة".

وواصل علي لطفي حديثه: "تواصلت مع أحمد الشناوي بعد أن انضم لمنتخب مصر الأول، وهنأته إن شاء الله يكون إضافة قوية للمنتخب بعد أن حقق إنجازات كبيرة مع فريقه بيراميدز".

وكان أحمد الشناوي ضمن عناصر منتخب مصر الثاني في المعسكرات الماضية قبل أن ينضم للمنتخب الأول.

 

 

