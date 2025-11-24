أكد البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتخب الكويت، أن مواجهة موريتانيا في الملحق المؤهل لكأس العرب في قطر، ستكون صعبة، لكنه أكد أن فريقه جاهز تماما بعد تحضيرات قوية جرت خلال المعسكر الأخير.

ويلتقي منتخبا موريتانيا والكويت غدا الثلاثاء، في مباراة يتأهل الفائز منها للمنافسة في المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025، التي تضم مصر والإمارات والأردن.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نتوقع مباراة صعبة أمام منتخب مختلف بأسلوبه وإمكاناته، علينا أن نتكيف مع طريقة اللعب المناسبة أمام المنتخبات الأفريقية، موريتانيا فريق يقدم مستوى مميزا ولديه لاعبون اكتسبوا خبرات من بطولة أفريقيا ومن الاحتراف في أوروبا".

وأضاف: "سنعمل على تقليل استفادة المنافس من نقاط قوته، وسنحاول فرض أسلوبنا، منذ أغسطس وأنا أعمل على بناء فريق قوي يمتلك هدفا واضحا، ونمنح الفرصة للجميع من أجل تطوير المجموعة بالكامل وليس بعض اللاعبين فقط".

وأوضح: "نحتاج للبقاء أطول فترة ممكنة في هذه البطولة كي يكتسب اللاعبون المزيد من الخبرة، المعسكر الأخير كان مهما".

وأتم: "أشعر أن كل لاعب أصبح قادرا على تقديم الإضافة، نعتمد على جماهيرنا التي نتوقع حضورها غدا، فالدعم الجماهيري سيكون عاملا مؤثرا".

من جانبه أكد فواز العتيبي، لاعب منتخب الكويت: "المباراة لا تقبل التعويض لأنها بنظام خروج المغلوب، لذلك سنقدم أقصى ما لدينا منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف: "قدمنا مستوى ممتازا في آخر مباراة في المعسكر، ولدينا طموح كبير في تحقيق الفوز غدا، نثق في قدراتنا، واللاعبون مستعدون بدنيا وذهنيا".

وأتم: "نحترم منتخب موريتانيا كثيرا، لكن هدفنا واضح، الفوز والتأهل إلى كأس العرب".