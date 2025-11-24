استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، على استبدال مصطفى شلبي من القائمة باللاعب محمد مسعد، نظرًا لإصابة جناح البنك الأهلي.

وأكدت التقارير الطبية بناءً على الفحص الذي خضع له مصطفى شلبي، على صعوبة لحاق اللاعب بمباريات كأس العرب التي ستنطلق خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

مسعد بدلًا من شلبي في كأس العرب

أقدم الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على ضم محمد مسعد لاعب مودرن سبورت، إلى قائمة الفراعنة بدلًا من مصطفى شلبي، بالإضافة إلى تواجد إسلام سمير ليكون احتياطيًا تحسبًا لحدوث أي إصابة جديدة.

ويخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، معسكره التحضيري للبطولة، في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الثلاثاء، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد معسكر منتخب مصر غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمصري، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم في خوض منافسات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتقرر أن ينضم لاعبو الأهلي والزمالك والمصري، الموجودون في قائمة كأس العرب إلى المنتخب في قطر عقب انتهاء ارتباطاتهم مع الأندية.

وعبر الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن ارتياحه لإقامة المعسكر في مركز المنتخبات الوطنية، لما يضمه من إمكانات ومقومات تضمن نجاح فترة الإعداد.

ثقة حلمي طولان وأحمد حسن

أكد حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، على ثقته الكبيرة في مجموعة اللاعبين الذين تم اختيارهم للقائمة النهائية، مؤكدًا على قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في بطولة كأس العرب.

ووجه طولان الشكر للاعبين الذين شاركوا في المعسكرات السابقة ولم تشملهم القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا فقط.

وشدد أحمد حسن، مدير المنتخب، على أن الفريق سيقدم أقصى ما لديه لتحقيق الانتصارات في البطولة، التي تتميز دائمًا بقوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.

وأضاف مدير المنتخب أن المنتخب رغم حداثة تكوينه، فإنه قدم أداءً جيدًا في المباريات الست السابقة، إذ فاز في أربع مباريات على تونس مرتين، وعلى البحرين والجزائر، وتعادل في مباراة واحدة أمام الجزائر، وخسر مباراة واحدة أمام المغرب في الدار البيضاء.