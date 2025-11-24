المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد إصابته.. منتخب مصر الثاني يستدعي محمد مسعد بدلًا من مصطفى شلبي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:03 م 24/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، على استبدال مصطفى شلبي من القائمة باللاعب محمد مسعد، نظرًا لإصابة جناح البنك الأهلي.

وأكدت التقارير الطبية بناءً على الفحص الذي خضع له مصطفى شلبي، على صعوبة لحاق اللاعب بمباريات كأس العرب التي ستنطلق خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

مسعد بدلًا من شلبي في كأس العرب

أقدم الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على ضم محمد مسعد لاعب مودرن سبورت، إلى قائمة الفراعنة بدلًا من مصطفى شلبي، بالإضافة إلى تواجد إسلام سمير ليكون احتياطيًا تحسبًا لحدوث أي إصابة جديدة.

ويخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، معسكره التحضيري للبطولة، في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الثلاثاء، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويشهد معسكر منتخب مصر غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمصري، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم في خوض منافسات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتقرر أن ينضم لاعبو الأهلي والزمالك والمصري، الموجودون في قائمة كأس العرب إلى المنتخب في قطر عقب انتهاء ارتباطاتهم مع الأندية.

وعبر الجهاز الفني لمنتخب مصر، عن ارتياحه لإقامة المعسكر في مركز المنتخبات الوطنية، لما يضمه من إمكانات ومقومات تضمن نجاح فترة الإعداد.

ثقة حلمي طولان وأحمد حسن

أكد حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، على ثقته الكبيرة في مجموعة اللاعبين الذين تم اختيارهم للقائمة النهائية، مؤكدًا على قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في بطولة كأس العرب.

ووجه طولان الشكر للاعبين الذين شاركوا في المعسكرات السابقة ولم تشملهم القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا فقط.

وشدد أحمد حسن، مدير المنتخب، على أن الفريق سيقدم أقصى ما لديه لتحقيق الانتصارات في البطولة، التي تتميز دائمًا بقوة المنافسة بين المنتخبات المشاركة.
وأضاف مدير المنتخب أن المنتخب رغم حداثة تكوينه، فإنه قدم أداءً جيدًا في المباريات الست السابقة، إذ فاز في أربع مباريات على تونس مرتين، وعلى البحرين والجزائر، وتعادل في مباراة واحدة أمام الجزائر، وخسر مباراة واحدة أمام المغرب في الدار البيضاء.

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
منتخب مصر محمد مسعد مصطفى شلبي إسلام سمير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، منتخب مصر الثاني

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg