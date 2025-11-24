كأس العرب.. منتخب مصر الثاني يترقب لمعرفة منافسه الأخير

يترقب منتخب مصر الثاني، تحديد منافسه الأخير ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، التي ستقام في قطر مطلع شهر ديسمبر المقبل.

منتخب مصر يقع في المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العرب، إلى جانب الإمارات والأردن، بينما لا يزال المقعد الثالث غير معلوم، حيث من المنتظر تحديده غد الثلاثاء.

منافس منتخب مصر الثاني

وتكتمل مجموعة منتخب مصر الثاني في كأس العرب، بعد معرفة الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا، ضمن المواجهات التأهيلية للمسابقة.

حيث إن هناك 7 مقاعد ستحسمها المباريات التأهيلية يومي الثلاثاء والأربعاء، لتحديد الشكل النهائي لمجموعات كأس العرب 2025.

وتقام المباريات السبعة التأهيلية إلى مجموعات كأس العرب، في قطر، لإكمال المقاعد الأخيرة المتبقية من المنتخبات.

وتنطلق مباراة الكويت ضد موريتانيا، في تمام الساعة الثالثة عصر غد الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد، حيث تذاع عبر قناة Bein Sports HD بتعليق حسن العيدروس.

مباريات منتخب مصر الثاني

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر الثاني مبارياته في كأس العرب، ضد المتأهل من الكويت وموريتانيا، يوم 2 من شهر ديسمبر.

ثم يلتقي منتخب مصر الثاني مع الإمارات، يوم 6، ويختتم مرحلة المجموعات ضد الأردن، يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر.