أكد جاسم عبدالعزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولات كرة القدم، جاهزية قطر الكاملة لاستضافة بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من، الأردن، والإمارات، والفائز من الكويت أو موريتانيا.

وقال الجاسم في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية إن الأمور التنظيمية الخاصة بالحدث تسير وفق البرنامج المعد مسبقا ومن كافة النواحي؛ من أجل إخراج البطولة كواحدة من أفضل النسخ في التاريخ.

مبيعات تذاكر كأس العرب تخطت الـ500 ألف حتى الآن

وأضاف الجاسم، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العرب، أن مبيعات تذاكر مباريات البطولة وصلت إلى ما يزيد عن 500 ألف تذكرة حتى الآن، وذلك قبل الكشف عن هوية سبعة منتخبات من أصل 14 ستخوض التصفيات التمهيدية، قبل بلوغ النهائيات التي يشارك بها ستة عشر منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات حسب القرعة التي سحبت مسبقا.

وأشار الجاسم إلى أن 30 في المئة من جملة التذاكر التي تم بيعها، كانت من خارج دولة قطر، وهذا يدل على وجود إرث كبير من بطولة كأس العالم.

وأكمل: "الإقبال الكبير على تذاكر مباريات النسخة المقبلة من البطولة يعكس الشغف الكبير للجماهير العربية بكرة القدم بشكل عام، وحرصها على التواجد في الدوحة على وجه الخصوص، لا سيما بعد النجاح الكبير للنسخة الماضية في 2021، والتي دخلت التاريخ كأول بطولة عربية تحظى باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتقام تحت مظلته".

وتابع: "بعد نجاح البطولة في نسختها السابقة، قررنا وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم استمرار البطولة، على أن تتولى قطر استضافة ثلاث نسخ قادمة في 2025 و2029 و2033، وذلك لإيماننا بأن البطولة سوف تحقق نجاحا كبيرا باعتبارها منافسة رياضية تزيد اللحمة العربية، ووجودها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم يرفع من قيمتها التنافسية".

وأكد :"نحن كدولة مستضيفة يقع على عاتقنا دور كبير إلى جانب (فيفا) لضمان نجاح البطولة خلال النسخ الثلاث القادمة، وفي كل بطولة سوف نرى تطور وإضافات من جميع النواحي حتى تصل كأس العرب لمستوى تطلعاتنا جميعا".

تسهيل عملية دخول الجماهير

ولفت الجاسم إلى أن موعد البطولة الحالي في شهر ديسمبر مثالي للغاية، ويتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني، بالإضافة إلى ذكرى موعد استضافة بطولة كأس العالم بقطر عام 2022.

وأكد أن قطر ستسهل عملية دخول الجماهير التي ستحضر مباريات بطولة كأس العرب، وذلك عبر منصة "هيا" التي تم إطلاقها خلال نهائيات كأس العالم، والتقديم لها سيكون سهلا مثلما كان الحال في المونديال، والموافقات ستتم بشكل سريع، ما يضمن سلاسة الإجراءات.

افتتاح كأس العرب سيكون له طابع مختلف

وحول حفل افتتاح النسخة الـ11 من كأس العرب، الذي بات منتظرا بعد الحفل المبهر للنسخة السابقة عام 2021 الذي ظل مثار إعجاب كبير للجماهير العربية امتد لفترة طويلة، قال الجاسم: "تفاصيل حفل الافتتاح عادة ما تكون طي الكتمان كي تشكل مفاجأة للجميع، وما يمكنني قوله إن الحفل سيكون له طابع مختلف، ويتضمن بعد ذلك المباراة التي تجمع بين منتخبنا الوطني القطري والفائز من مواجهة فلسطين وليبيا".