أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق المونديال العربي الذي سيشارك فيه منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، خلال البطولة التي ستقام في قطر 2025.

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك في كأس العرب 16 منتخباً من العالم العربي يتنافسون من أجل الفوز بلقب البطولة، التي تستعد قطر لاحتضانها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة في عام 2021.

وحسم المنتخب الكويتي صعوده بعد الفوز على موريتانيا، في الملحق المؤهل، لتكتمل مجموعة المنتخب المصري.

قرعة كأس العرب

وجاءت مجموعة منتخب مصر، على النحو الآتي:

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

وجاءت مواعيد وملاعب مباريات مصر كالتالي:

مصر ضد الكويت 4:30 مساءً – 2 ديسمبر 2025 لوسيل

الإمارات ضد مصر 8:30 مساءً – 6 ديسمبر 2025 لوسيل

مصر ضد الأردن 4:30 مساءً – 9 ديسمبر 2025 ستاد البيت