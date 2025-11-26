المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتخب مصر على رأس الثالثة.. مجموعات كأس العرب 2025 بعد نهاية الملحق

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:30 م 26/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني - صورة أرشيفية

أسدل الستار مساء اليوم الأربعاء، عن منافسي جميع مجموعات بطولة كأس العرب 2025.

ويشارك منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، في بطولة كأس العرب 2025 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك في كأس العرب 16 منتخباً من العالم العربي يتنافسون من أجل الفوز بلقب البطولة، التي تستعد قطر لاحتضانها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة في عام 2021.

وانتهت مساء اليوم الأربعاء، مباريات الملحق المؤهل لكأس العرب، حيث تأهل إلى النهائيات كلا من: "الكويت وهو منافس منتخب مصر، سوريا، فلسطين، عمان، البحرين، جزر القمر، والسودان".

وذلك بعدما جاءت نتائج الملحق كالتالي:

1- الكويت 2-0 موريتانيا.

2- سوريا 2-0 جنوب السودان.

3- فلسطين 4-3 ليبيا (ركلات ترجيح).

4- فلسطين 4-1 الصومال (ركلات ترجيح).

5- البحرين 1-0 جيبوتي.

6- اليمن 2-4 جزر القمر (ركلات ترجيح).

7- لبنان 1-2 السودان.

ليكتمل منافسي المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا - فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
حلمي طولان كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني

