تغادر بعثة منتخب مصر الثاني، إلى قطر اليوم الجمعة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، بقيادة حلمي طولان المدير الفني، استعدادًا للسفر إلى القاهرة.

ويلعب منتخب مصر، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجوار كل من، الكويت، والأردن والإمارات.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

وجاء مواعيد المباريات كالتالي:

1- الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الثلاثاء 2 ديسمبر أمام الكويت في الرابعة والنصف عصرًا.

2- الجولة الثانية من دور المجموعات يوم السبت 6 ديسمبر أمام الإمارات في الثامنة والنصف مساءً.

3- الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الثلاثاء 9 ديسمبر أمام الأردن في الرابعة والنصف عصرًا.

قائمة منتخب مصر الثاني

حراسة المرمى: محمد بسام، محمد عواد، علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد، هادي رياض، محمود حمدي الونش، رجب نبيل، ياسين مرعي.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، مصطفى سعد ميسي، ميدو جابر، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف.