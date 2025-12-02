المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استعدادًا للمشاركة في كأس العرب.. بعثة منتخب مصر الثاني تطير إلى قطر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:40 م 28/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

تغادر بعثة منتخب مصر الثاني، إلى قطر اليوم الجمعة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، بقيادة حلمي طولان المدير الفني، استعدادًا للسفر إلى القاهرة.

ويلعب منتخب مصر، في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجوار كل من، الكويت، والأردن والإمارات.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

وجاء مواعيد المباريات كالتالي:

1- الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الثلاثاء 2 ديسمبر أمام الكويت في الرابعة والنصف عصرًا.

2- الجولة الثانية من دور المجموعات يوم السبت 6 ديسمبر أمام الإمارات في الثامنة والنصف مساءً.

3- الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الثلاثاء 9 ديسمبر أمام الأردن في الرابعة والنصف عصرًا.

قائمة منتخب مصر الثاني

حراسة المرمى: محمد بسام، محمد عواد، علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد، هادي رياض، محمود حمدي الونش، رجب نبيل، ياسين مرعي.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، مصطفى سعد ميسي، ميدو جابر، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف.

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر قطر كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    7
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg