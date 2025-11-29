المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد إصابته.. مصدر يكشف ليلا كورة موقف الجزيري من المشاركة في كأس العرب

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

01:20 م 30/11/2025
سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس

سيف الجزيري - مهاجم منتخب تونس

تعرض التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، لجرح بسيط خلال مشاركته مع الفريق الأبيض أمام كايزر تشيفز.

وتعادل الزمالك مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بيتر موكابا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن سيف الجزيري تعرض بالفعل لجرح بسيط خلال مباراة كايزر تشيفز، لكنه سيكون جاهزا لخوض مباريات منتخب تونس في كأس العرب بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا متجهة إلى جوهانسبرج، في رحلة طيران داخلية لمدة ساعة تقريبًا.

ثم تمكث البعثة في مطار جوهانسبرج ترانزيت لمدة 4 ساعات تقريبًا، قبل أن تستقل طائرة العودة إلى مطار القاهرة الدولي، ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة من جوهانسبرج إلى القاهرة حوالي 8 ساعات.

وسبق وأعلن منتخب تونس استدعاء سيف الدين الجزيري، لقائمة كأس العرب وذلك بعد الأداء الجيد الذي قدمه مع الزمالك في الفترة الماضية.

وأوقعت القرعة منتخب تونس في المجموعة الأولى بكأس العرب، والتي تضم أيضًا كلا من: قطر، سوريا وفلسطين.

الزمالك منتخب تونس كأس العرب الجزيري

