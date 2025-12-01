المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مدرب تونس: الجزيري أحد حلول الهجوم.. ونطمح للوصول بعيدا في كأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:29 م 30/11/2025
سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس

سيف الجزيري - مهاجم منتخب تونس

كشف سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس، كواليس استدعاء سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، خلال بطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب تونس في كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر، من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال الطرابلسي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "سيف الجزيري سينضم إلينا بعد المباراة الثانية التي خاضها مع الزمالك، رأينا أن هذا المركز يوجد به بعض الأزمات على عكس المراكز الأخرى".

وأضاف: "سيف الجزيري كان موجودًا معنا في التوقف الدولي الماضي أمام البرازيل، وكان الأقرب أن يكون متواجدا معنا من البداية".

وأكمل: "كأس العرب بطولة هامة لمنتخب تونس، قدمنا بطولة رائعة في النسخة الماضية، لذلك نطمح أن نصل بعيدا في النسخة الحالية".

وأوضح مدرب تونس: "سوريا منتخب مميز ويملك لاعبين جيدين، وتوقيت البطولة حرمنا من تواجد عدد من اللاعبين وهذا الأمر بالنسبة لمنتخبات شمال أفريقيا لكونهم يضمون لاعبين في أوروبا".

وأنهى: "عشت أفضل مسيرتي في قطر، ووجود الجماهير التونسية وتشجيعهم سيكون حافز لنا ويعطينا ردة فعل إيجابية للاعبين".

مباراة تونس الثاني القادمة
منتخب تونس كأس العرب سيف الدين الجزيري سامي الطرابلسي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    7
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

ما قبل المباراة
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2

مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

تفاصيل المباراة
