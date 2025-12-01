كشف سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس، كواليس استدعاء سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، خلال بطولة كأس العرب.

ويشارك منتخب تونس في كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر، من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال الطرابلسي في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "سيف الجزيري سينضم إلينا بعد المباراة الثانية التي خاضها مع الزمالك، رأينا أن هذا المركز يوجد به بعض الأزمات على عكس المراكز الأخرى".

وأضاف: "سيف الجزيري كان موجودًا معنا في التوقف الدولي الماضي أمام البرازيل، وكان الأقرب أن يكون متواجدا معنا من البداية".

وأكمل: "كأس العرب بطولة هامة لمنتخب تونس، قدمنا بطولة رائعة في النسخة الماضية، لذلك نطمح أن نصل بعيدا في النسخة الحالية".

وأوضح مدرب تونس: "سوريا منتخب مميز ويملك لاعبين جيدين، وتوقيت البطولة حرمنا من تواجد عدد من اللاعبين وهذا الأمر بالنسبة لمنتخبات شمال أفريقيا لكونهم يضمون لاعبين في أوروبا".

وأنهى: "عشت أفضل مسيرتي في قطر، ووجود الجماهير التونسية وتشجيعهم سيكون حافز لنا ويعطينا ردة فعل إيجابية للاعبين".