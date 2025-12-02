المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 1
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كفته متساوية مع الكويت والأردن.. تاريخ مواجهات منتخب مصر مع منافسيه في كأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

02:31 م 30/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني - صورة أرشيفية

يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتطلع منتخب مصر بقيادة حلمي طولان للوصول لأبعد نقطة في البطولة، بعدما اكتفى بالتواجد في المركز الرابع بالنسخة الماضية التي استضافتها قطر أيضًا.

ويلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجوار كل من، الكويت، والأردن والإمارات.

وفي السطور التالية نستعرض مواجهات منتخب مصر مع منافسيه في المجموعة قبل انطلاقها:

منتخب الكويت

منتخب مصر الثاني يبحث عن فض الاشتباك داخل أرضية الملعب مع منتخب الكويت بعدما تقابل المنتخبان 3 مرات من قبل وكل منهما فاز مرة وتعادلا في لقاء وحيد أيضًا 1-1.

منتخب مصر بدأ مواجهاته مع الكويت يوم 18 فبراير 1997، انتصر وقتها المنتخب الكويتي في مباراة ودية بنتيجة 2-0، ثم فاز منتخب مصر في مباراة ودية أقيمت يوم 27 مايو 2005 بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادلا في آخر مواجهة يوم 25 مايو 2018 بنتيجة 1-1.

منتخب الأردن

منتخب مصر التقى مع الأردن مرتين قبل مواجهة كأس العرب، انتصر الفراعنة في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس العرب بنتيجة (3-1) وذلك في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1.

أما المباراة التي خسرها منتخب مصر من الأردن كانت في 27 يناير 2016، في لقاء ودي، وبالتالي فإن المباراة القادمة ستكون فاصلة في ميل تاريخ المواجهات لصالح أحدهما.

منتخب الإمارات

المنتخب المصري لعب مع الإمارات 4 مرات قبل مباراة كأس العرب القادمة، جميع المباريات كانت في إطار ودي، انتصر المنتخب المصري مرتين وتعادلا مرتين.

وبدأت مباريات منتخب مصر مع الإمارات يوم 22 مارس 1996 وتعادلا وقتها 0-0، ثم انتصر منتخب مصر مرتين بنتيجة 2-1، في 6 يناير 2001، و16 ديسمبر 2002، قبل أن يتعادلا دون أهداف في أخر مواجهة بينهما في 31 يوليو 2005.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

1- الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الثلاثاء 2 ديسمبر أمام الكويت في الرابعة والنصف عصرًا.

2- الجولة الثانية من دور المجموعات يوم السبت 6 ديسمبر أمام الإمارات في الثامنة والنصف مساءً.

3- الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الثلاثاء 9 ديسمبر أمام الأردن في الرابعة والنصف عصرًا.

مباراة الإمارات القادمة
الكويت الإمارات الأردن كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    7
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

58

فرصة خطيرة.. ضربة ثابتة أرسلت داخل منطقة الجزاء ورأسية من لاعب كريستال بالاس حاول مزراوي ان يشتتها لكن كرته اصطدمت في زيركزي وكادت أن تسكن الشباك لكنها مرت بجوار القائم الأيسر الى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg