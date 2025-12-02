يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتطلع منتخب مصر بقيادة حلمي طولان للوصول لأبعد نقطة في البطولة، بعدما اكتفى بالتواجد في المركز الرابع بالنسخة الماضية التي استضافتها قطر أيضًا.

ويلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجوار كل من، الكويت، والأردن والإمارات.

وفي السطور التالية نستعرض مواجهات منتخب مصر مع منافسيه في المجموعة قبل انطلاقها:

منتخب الكويت

منتخب مصر الثاني يبحث عن فض الاشتباك داخل أرضية الملعب مع منتخب الكويت بعدما تقابل المنتخبان 3 مرات من قبل وكل منهما فاز مرة وتعادلا في لقاء وحيد أيضًا 1-1.

منتخب مصر بدأ مواجهاته مع الكويت يوم 18 فبراير 1997، انتصر وقتها المنتخب الكويتي في مباراة ودية بنتيجة 2-0، ثم فاز منتخب مصر في مباراة ودية أقيمت يوم 27 مايو 2005 بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادلا في آخر مواجهة يوم 25 مايو 2018 بنتيجة 1-1.

منتخب الأردن

منتخب مصر التقى مع الأردن مرتين قبل مواجهة كأس العرب، انتصر الفراعنة في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس العرب بنتيجة (3-1) وذلك في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1.

أما المباراة التي خسرها منتخب مصر من الأردن كانت في 27 يناير 2016، في لقاء ودي، وبالتالي فإن المباراة القادمة ستكون فاصلة في ميل تاريخ المواجهات لصالح أحدهما.

منتخب الإمارات

المنتخب المصري لعب مع الإمارات 4 مرات قبل مباراة كأس العرب القادمة، جميع المباريات كانت في إطار ودي، انتصر المنتخب المصري مرتين وتعادلا مرتين.

وبدأت مباريات منتخب مصر مع الإمارات يوم 22 مارس 1996 وتعادلا وقتها 0-0، ثم انتصر منتخب مصر مرتين بنتيجة 2-1، في 6 يناير 2001، و16 ديسمبر 2002، قبل أن يتعادلا دون أهداف في أخر مواجهة بينهما في 31 يوليو 2005.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

1- الجولة الأولى من دور المجموعات يوم الثلاثاء 2 ديسمبر أمام الكويت في الرابعة والنصف عصرًا.

2- الجولة الثانية من دور المجموعات يوم السبت 6 ديسمبر أمام الإمارات في الثامنة والنصف مساءً.

3- الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الثلاثاء 9 ديسمبر أمام الأردن في الرابعة والنصف عصرًا.