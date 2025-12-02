المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

0 0
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

دوري أبطال أفريقيا
سانت إيلوا لوبوبو

سانت إيلوا لوبوبو

0 1
15:00
الهلال السوداني

الهلال السوداني

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. منتخب مصر الثاني يضم مروان حمدي على حساب أحمد عاطف لقائمة كأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:37 م 30/11/2025
أحمد عاطف

أحمد عاطف - لاعب منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، استبعاد أحمد عاطف، مهاجم منتخبنا الوطني، من بطولة كأس العرب 2025.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في كأس العرب 2025 التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، مروان حمدي لاعب بيراميدز واستبعاد أحمد عاطف مهاجم زد.

وسبق وأعلن نادي بيراميدز السماح لمروان حمدي، مهاجم الفريق السماوي، للمشاركة في بطولة كأس العرب رفقة المنتخب المصري الثاني رغم ارتباطاته المحلية التي ستقام في نفس التوقيت.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز يومي 3 و6 ديسمبر مع كهرباء الإسماعيلية وبتروجت في جولتين مؤجلتين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار انضمام مروان حمدي وفقا لاختيار حلمي طولان والرغبة الكبيرة في ضم اللاعب، وهو ما تم الاتفاق عليه بين إدارة نادي بيراميدز وأحمد حسن مدير المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب للمنتخبات بقطر.

ومن المنتظر أن يطير اللاعب للدوحة فور عودة بعثة بيراميدز ظهر الغد للقاهرة قادمة من زامبيا.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجوار كل من، الأردن، والإمارات، والكويت.

مباراة مصر الثاني القادمة
مروان حمدي أحمد عاطف كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    7
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

45

دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg