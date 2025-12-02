قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، استبعاد أحمد عاطف، مهاجم منتخبنا الوطني، من بطولة كأس العرب 2025.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في كأس العرب 2025 التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، مروان حمدي لاعب بيراميدز واستبعاد أحمد عاطف مهاجم زد.

وسبق وأعلن نادي بيراميدز السماح لمروان حمدي، مهاجم الفريق السماوي، للمشاركة في بطولة كأس العرب رفقة المنتخب المصري الثاني رغم ارتباطاته المحلية التي ستقام في نفس التوقيت.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز يومي 3 و6 ديسمبر مع كهرباء الإسماعيلية وبتروجت في جولتين مؤجلتين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار انضمام مروان حمدي وفقا لاختيار حلمي طولان والرغبة الكبيرة في ضم اللاعب، وهو ما تم الاتفاق عليه بين إدارة نادي بيراميدز وأحمد حسن مدير المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب للمنتخبات بقطر.

ومن المنتظر أن يطير اللاعب للدوحة فور عودة بعثة بيراميدز ظهر الغد للقاهرة قادمة من زامبيا.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجوار كل من، الأردن، والإمارات، والكويت.