أعرب اللاعب يوسف ناصر عن ثقته في قدرة منتخب الكويت على تقديم أداء جيد جدًا أمام مصر في المباراة المرتقبة بينهما ضمن منافسات كأس العرب 2025.

ويلتقي المنتخبان المصري والكويتي عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات كأس العرب.

تصريحات قائد الكويت عن منتخب مصر

وقال ناصر في تصريحات لجريدة الأنباء الكويتية: "أود أن أتقدم بالشكر إلى قطر على التنظيم الرائع، كل التفاصيل منظمة بدقة عالية، وهذا يمنحنا في منتخب الكويت بيئة مثالية من أجل التركيز وتقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف قائد الكويت: "نتطلع لتقديم كرة جيدة أمام منتخب مصر".

وزاد في تصريحاته: "ندرك قوة المنتخب المصري، لكننا نملك الثقة والقدرة على الظهور بشكل مميز، واللعب بأسلوبنا المعتاد".

قبل أن يختتم: "جمهور الكويت يستحق أن يرى أداءً يليق به، وسنقاتل أمام منتخب مصر من أجل إسعادهم وتحقيق نتيجة إيجابية".

يشار إلى أن المهاجم يوسف ناصر خاض 116 مباراة دولية مع منتخب الكويت، سجل خلالها 53 هدفًا.

جدير بالذكر أن المنتخبين المصري والكويتي يقعان ضمن المجموعة الثالثة بكأس العرب إلى جانب الأردن والإمارات.