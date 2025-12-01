المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

0 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قائد الكويت: نثق في قدراتنا رغم قوة منتخب مصر.. وسنلعب بأسلوبنا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:00 م 01/12/2025
يوسف ناصر

يوسف ناصر - قائد منتخب الكويت

أعرب اللاعب يوسف ناصر عن ثقته في قدرة منتخب الكويت على تقديم أداء جيد جدًا أمام مصر في المباراة المرتقبة بينهما ضمن منافسات كأس العرب 2025.

ويلتقي المنتخبان المصري والكويتي عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات كأس العرب.

تصريحات قائد الكويت عن منتخب مصر

وقال ناصر في تصريحات لجريدة الأنباء الكويتية: "أود أن أتقدم بالشكر إلى قطر على التنظيم الرائع، كل التفاصيل منظمة بدقة عالية، وهذا يمنحنا في منتخب الكويت بيئة مثالية من أجل التركيز وتقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف قائد الكويت: "نتطلع لتقديم كرة جيدة أمام منتخب مصر".

وزاد في تصريحاته: "ندرك قوة المنتخب المصري، لكننا نملك الثقة والقدرة على الظهور بشكل مميز، واللعب بأسلوبنا المعتاد".

قبل أن يختتم: "جمهور الكويت يستحق أن يرى أداءً يليق به، وسنقاتل أمام منتخب مصر من أجل إسعادهم وتحقيق نتيجة إيجابية".

يشار إلى أن المهاجم يوسف ناصر خاض 116 مباراة دولية مع منتخب الكويت، سجل خلالها 53 هدفًا.

جدير بالذكر أن المنتخبين المصري والكويتي يقعان ضمن المجموعة الثالثة بكأس العرب إلى جانب الأردن والإمارات.

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر منتخب الكويت كأس العرب يوسف ناصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg