المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
14:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مجموعة مصر في كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والإمارات والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:42 ص 03/12/2025
الأردن

منتخب الأردن

تشهد مجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2025 مباراة تجمع بين منتخبي الأردن والإمارات.

وكان منتخب مصر (الثاني) المشارك في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، قد استهل مشواره بالتعادل 1-1 مع الكويت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ويلتقي منتخبا الأردن والإمارات في الجولة ذاتها، في مباراة تحدد ترتيب المجموعة قبل خوض الجولة الثانية.

وفيما يلي نستعرض موعد الأردن والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

تقام مباراة الأردن والإمارات اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، على ملعب "البيت".

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الأردن والإمارات في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

من المقرر أن تذاع مباراة الأردن والإمارات عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة.

كذلك تُذاع مباريات البطولة عبر قنوات "الكاس" و"دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" و"الكويت الرياضية".

جدول مباريات اليوم 

منتخب الأردن منتخب الإمارات كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg