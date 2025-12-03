تشهد مجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2025 مباراة تجمع بين منتخبي الأردن والإمارات.

وكان منتخب مصر (الثاني) المشارك في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، قد استهل مشواره بالتعادل 1-1 مع الكويت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ويلتقي منتخبا الأردن والإمارات في الجولة ذاتها، في مباراة تحدد ترتيب المجموعة قبل خوض الجولة الثانية.

وفيما يلي نستعرض موعد الأردن والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

تقام مباراة الأردن والإمارات اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، على ملعب "البيت".

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الأردن والإمارات في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

من المقرر أن تذاع مباراة الأردن والإمارات عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة.

كذلك تُذاع مباريات البطولة عبر قنوات "الكاس" و"دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" و"الكويت الرياضية".

جدول مباريات اليوم