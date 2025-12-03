هنأ أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني الفريق الكويتي على التعادل أمام الفراعنة، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وتعادل منتخب مصر الثاني أمام الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "أبارك لمنتخب الكويت على النقطة التي حصلوا عليها، أما نحن فنقول هارد لك".

وأضاف: "منتخب الكويت مجتهد، ولديه تنظيم بشكل جيد، واعتمدوا على الهجمات المرتدة في وقت من الأوقات، كما أننا أغلقنا المساحات أمام اللاعب محمد دحام بالاعتماد على أكرم توفق، من أجل تقليل مدى خطورته".

وأكمل: "منتخب الكويت يجهز فريقًا للمستقبل، لقد ابتعدوا لفترة طويلة، ولكن لديهم الآن شكلًا تنظيميًا، ومجموعة لاعبين من الشباب، وهذه فرصة لهم، للاستفادة من هذه البطولة".

وأتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "هذه بداية جيدة لنا، ولقد أظهرنا للجميع أننا نلعب كرة قدم جيدة، وكنا نستحق الفوز، ولكن هذه هي كرة القدم، ونحن معتادون على ذلك".