المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
14:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد حسن: استحقينا الفوز على الكويت.. وحققنا بداية جيدة في مونديال العرب

رائد سمير

كتب - رائد سمير

12:05 م 03/12/2025
أحمد حسن وحلمي طولان- منتخب مصر الثاني

أحمد حسن - مدير منتخب مصر الثاني

هنأ أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني الفريق الكويتي على التعادل أمام الفراعنة، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وتعادل منتخب مصر الثاني أمام الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال أحمد حسن في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "أبارك لمنتخب الكويت على النقطة التي حصلوا عليها، أما نحن فنقول هارد لك".

وأضاف: "منتخب الكويت مجتهد، ولديه تنظيم بشكل جيد، واعتمدوا على الهجمات المرتدة في وقت من الأوقات، كما أننا أغلقنا المساحات أمام اللاعب محمد دحام بالاعتماد على أكرم توفق، من أجل تقليل مدى خطورته".

وأكمل: "منتخب الكويت يجهز فريقًا للمستقبل، لقد ابتعدوا لفترة طويلة، ولكن لديهم الآن شكلًا تنظيميًا، ومجموعة لاعبين من الشباب، وهذه فرصة لهم، للاستفادة من هذه البطولة".

وأتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "هذه بداية جيدة لنا، ولقد أظهرنا للجميع أننا نلعب كرة قدم جيدة، وكنا نستحق الفوز، ولكن هذه هي كرة القدم، ونحن معتادون على ذلك".

منتخب مصر أحمد حسن منتخب الكويت كأس العرب منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg