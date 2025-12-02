المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد أزمة مباراة الكويت.. مصدر يكشف ليلا كورة كواليس اعتذار محمد شريف لحلمي طولان

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

05:23 م 03/12/2025
مصر والكويت

صورة من مباراة منتخب مصر مع الكويت

يرفض الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب استبعاد محمد شريف، مهاجم المنتخب، وذلك بعد أزمته مع حلمي طولان، خلال مباراة منتخبنا الوطني مع الكويت.

وتعادل منتخب مصر مع الكويت مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وخلال تبديل محمد شريف، التقطت كاميرات المباراة اعتراض محمد شريف، إلا أن الجهاز الفني يرفض استبعاده بسبب اعتذاره فيما بعد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمد شريف تعجب من تبديله خلال مباراة مصر والكويت، لكن حلمي طولان طالبه بالالتزام".

وأضاف: "وعند تناول وجبة العشاء اعتذر محمد شريف لمدربه (وباس راسه)، وانتهى الأمر عند ذلك لذا لا صحة لاستبعاده من المعسكر".

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الإمارات يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم يختتم الدور بمواجهة الأردن.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ كأس العرب، التي تشارك فيها مصر بالمنتخب الثاني بعد نسختي 1992 و2021، مقابل الدفع بمنتخب الشباب في بطولة 1998 والأولمبي في 2012، بينما كان الحضور الوحيد بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.

يشار إلى أن أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، كان قد كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محمد شريف مستمر مع المنتخب في قطر. (للتفاصيل اضغط هنا)

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر الكويت حلمي طولان كأس العرب محمد شريف

