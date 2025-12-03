المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الثانية بعد السولية.. منتخب الأردن يهدر ركلة جزاء في مباراة الإمارات (فيديو)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:55 م 03/12/2025
الإمارات والأردن

صورة من مباراة الأردن والإمارات

أهدر علي علوان، لاعب منتخب الأردن، ركلة جزاء خلال مباراة الإمارات المقامة ضمن مباريات بطولة كأس العرب.

ويلعب منتخب الإمارات مع الأردن، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وتستضيف الأراضي القطرية بطولة كأس العرب 2025 حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وبادر علي علوان بالتسجيل لمنتخب الأردن في الدقيقة 20 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخب مصر والكويت والإمارات.

وتعد هذه ركلة الجزاء الثانية الضائعة في بطولة كأس العرب بعدما أضاع عمرو السولية، لاعب منتخب مصر الثاني، ركلة جزاء خلال مباراة الكويت ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الإمارات يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم يختتم الدور بمواجهة الأردن.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ كأس العرب، التي تشارك فيها مصر بالمنتخب الثاني بعد نسختي 1992 و2021، مقابل الدفع بمنتخب الشباب في بطولة 1998 والأولمبي في 2012، بينما كان الحضور الوحيد بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.

مباراة الإمارات القادمة
منتخب مصر الكويت الإمارات الأردن ركلة جزاء السولية

