بأسيست بن رمضان.. فراس شواط يعزز تقدم تونس أمام فلسطين بكأس العرب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:02 م 04/12/2025
بن رمضان

محمد علي بن رمضان

ساهم محمد علي بن رمضان في هدف المنتخب التونسي الثاني أمام نظيره الفلسطيني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب البيت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

محمد علي بن رضمان يتألق مع منتخب تونس في كأس العرب

وبمهارة عالية، صنع بن رمضان الهدف الثاني الذي سجله فراس شواط في الدقيقة 51، بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ومررها ببراعة إلى شواط الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك الفلسطينية الخالية.

فيما جاء الهدف الأول لـ"نسور قرطاج" في الدقيقة 16 عن طريق عمر العيوني، من عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، حولها أحد اللاعبين التونسيين برأسية تصدى لها الحارس الفلسطيني، لترتد وتصطدم بجسد فرجاني ساسي، قبل أن يتابعها العيوني بتسديدة قوية داخل المرمى.

ويمثل هدف العيوني أول أهداف تونس في النسخة الحالية من كأس العرب، بعدما منيت بالهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام سوريا بهدف نظيف، لتعود اليوم وتحيي آمالها في بلوغ الدور ربع النهائي.

بهذا الفوز، رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 3 نقاط في المركان الثاني مؤقتاً بالمجموعة، بينما تجمد رصيد فلسطين عند نقطة واحدة.

وتستمر منافسات كأس العرب 2025 في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

