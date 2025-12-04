المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كريم فؤاد بعد إصابته الجديدة: لا يوجد مكان لليأس والإحباط

رائد سمير

كتب - رائد سمير

06:31 م 04/12/2025
كريم فؤاد

كريم فؤاد - صورة أرشيفية

علّق كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر الثاني، في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إصابة كريم فؤاد بجزع في الرباط الصليبي، وجزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر الثاني، وغيابه عن بقية مباريات بطولة كأس العرب 2025.

وكتب كريم فؤاد عبر "ستوري" على حسابه بموقع انستجرام: "الحمد لله حتى ترضى، الحمد لله إذا رضيت، الحمد لله بعد الرضا.. ابتلاءات ربنا نعمة لينا، وجميع أقدار الله خير".

وأضاف: "سبحان الله توقيت اختيار الابتلاء من الله هو الابتلاء نفسه، رغم تعبك واجتهادك وقوة تحملك وصبرك، ربنا بيختبرك في حلمك وهدفك اللي نفسك تحققه الحمد لله على الصبر والبصيرة.. رحمة ربنا كبيرة وجميلة".

وأتم كريم فؤاد قائلًا: "الحمد لله على ابتلاءاتي إنها في أمور دنيوية، مش في ديني.. مفيش مكان لليأس والإحباط.. مفيش وقت للضعف والانكسار".

يُذكر أن كريم فؤاد، الذي يجيد اللعب في الجبهتين اليمنى واليسرى، قد سبق له التعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين، خلال الموسمين الماضيين.

مباراة مصر الثاني القادمة
الأهلي كأس العرب كريم فؤاد منتخب مصر الثاني

