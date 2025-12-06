يستعد منتخب مصر لخوض مباراة هامة وقوية ضد الإمارات، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025 التي تقام فعاليتها في قطر.

ويتزين ملعب "لوسيل" لاستضافة مباراة مصر ضد الإمارات، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ويتواجد منتخب مصر الثاني، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأردن، الإمارات، والكويت.

ويحتاج الفراعنة إلى الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل للدور المقبل من بطولة كأس العرب 2025، بينما سيحاول منتخب الإمارات تعويض الخسارة أمام الأردن والفوز على مصر، لإنعاش فرصه في التأهل.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد نقطة وحيدة، بينما يقبع منتخب الإمارات في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

موعد مباراة مصر ضد الإمارات في كأس العرب

يحين موعد مباراة مصر ضد الإمارات في كأس العرب 2025، اليوم السبت 6 ديسمبر 2025، على استاد لوسيل، في الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات في كأس العرب

تذاع مباراة مصر ضد الإمارات عبر شبكة قنوات beIN Sports، إضافة إلى قنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة (الكويت الرياضية، دبي الرياضية).