انتقد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إقامة مباراة في الدوري المصري في نفس توقيت مباراة لمنتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب.

وكان منتخب مصر قد تعادل بنتيجة 1-1، مع منتخب الإمارات في اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل بالأمس السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1: "لابد أن يكون هناك تنسيقا قويا بين اتحاد الكرة المؤسسة التي تدير منتخب مصر ورابطة الأندية التي تدير الدوري المصري".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك.. لا يجوز أن تكون هناك مباراة لمنتخب مصر وفي نفس التوقيت تقام مباراة في الدوري المصري حتى وإن كانت مؤجلة".

قبل أن ينهي محمد يوسف: "كما لا يجوز أن يتم رفض إرسال اللاعبين لمنتخب مصر.. كأس العرب أصبحت بطولة مدرجة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولابد أن تكون جميع الدوريات متوقفة أثناء إقامتها".

نادي بيراميدز كان قد تعادل أيضا أمس السبت، مع فريق بتروجت بنتيجة 2-2 في لقاء مؤجل من اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري.