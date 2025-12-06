المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"بسبب غياب التنسيق".. محمد يوسف ينتقد إقامة مباراة في الدوري أثناء كأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:01 ص 07/12/2025
محمد يوسف - مدرب منتخب مصر

محمد يوسف - المدير الرياضي للأهلي

انتقد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إقامة مباراة في الدوري المصري في نفس توقيت مباراة لمنتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب.

وكان منتخب مصر قد تعادل بنتيجة 1-1، مع منتخب الإمارات في اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل بالأمس السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال محمد يوسف في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1: "لابد أن يكون هناك تنسيقا قويا بين اتحاد الكرة المؤسسة التي تدير منتخب مصر ورابطة الأندية التي تدير الدوري المصري".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك.. لا يجوز أن تكون هناك مباراة لمنتخب مصر وفي نفس التوقيت تقام مباراة في الدوري المصري حتى وإن كانت مؤجلة".

قبل أن ينهي محمد يوسف: "كما لا يجوز أن يتم رفض إرسال اللاعبين لمنتخب مصر.. كأس العرب أصبحت بطولة مدرجة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولابد أن تكون جميع الدوريات متوقفة أثناء إقامتها".

نادي بيراميدز كان قد تعادل أيضا أمس السبت، مع فريق بتروجت بنتيجة 2-2 في لقاء مؤجل من اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري.

الأهلي منتخب مصر بتروجت محمد يوسف كأس العرب بيراميدز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg