فاز منتخب عمان بنتيجة 2-1 أمام جزر القمر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ي كأس العرب 2025.

وأقيمت مباراة عمان وجزر القمر، على ملعب 974، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

هدفا عمان جاءا في الدقيقة 30 و43 عن طريق عصام الصبحي، بينما سجل دين ناصر حميدو هدف جزر القمر في الدقيقة 68.

ورفع عمان رصيده من النقاط إلى 4 في المركز الثالث، بينما حصل جزر القمر على نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وبتلك النتيجة، يودع منتخبي عمان وجزر القمر بطولة كأس العرب من دور المجموعات، عن المجموعة الثانية.

بينما تأهل منتخبا، المغرب والسعودية إلى الدور ربع النهائي، عن المجموعة الثانية.

ويلحق منتخبا عمان وجزر القمر، بكل من، تونس وقطر والبحرين بعد توديع بطولة كأس العرب 2025.

بينما تأهل كل من، الأردن، والعراق، والمغرب، وفلسطين، وسوريا، والسعودية، ليتبقى مقعدين لحسم منتخبات ربع النهائي.