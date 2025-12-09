حمّل حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني مسئولية "الإهانة" التي تعرض لها الفريق في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، لمن رفض تأجيل مباريات الدوري العام.

وغادر منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025، من دور المجموعات، حيث خاض 3 مباريات، تعادل في أول اثنتين، أمام الكويت، والإمارات بنفس النتيجة "1-1"، قبل أن يتلقى الهزيمة في المواجهة الثالثة أمام الأردن بهدفين دون رد.

وقال حلمي طولان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد الهزيمة أمام الأردن: "المسئول عن هذه الإهانة شخص واحد فقط، هو من في يده إيقاف الدوري.. شخص واحد رفض إيقاف الدوري، وضحى بسمعة مصر، وسمعة الكرة المصرية".

وأضاف: "لقد تم تكليفي من رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة بهذه المهمة في ظروف صعبة، والمسئولية كانت محددة لـ 3 شهور، لكي نكون منتخبًا، ونشارك في هذه البطولة".

وتابع: "وافقت على هذه المسئولية بدون مقابل مالي، وحاولنا رد جزء ولو بسيط مما قدمته البلد لنا.. كان معنا 7 لاعبين مميزين في بداية الإعداد، ولكننا حُرمنا منهم بفعل فاعل، لأن الدوري لم يتم إيقافه، إلا للأهلي والزمالك والمصري، ولم يتم إيقاف الدوري لبيراميدز".

وأكمل: "الجميع يعرف المستوى الجيد لعناصر فريق بيراميدز، الذي بدأ في الحصول على البطولات بفضل مجهودات هؤلاء اللاعبين".

وواصل: "اضطررت لاستبعاد لاعبي بيراميدز، وعددهم 7 لاعبين، وقمنا باستبدالهم بـ 7 لاعبين جدد.. لقد قالوا إن الدوري أهم من منتخب مصر، في بادرة تحدث لأول مرة في التاريخ".

وأتم حلمي طولان تصريحاته قائلًا: "أتحمل المسئولية كاملة، ولا أتنصل منها أبدًا، وذنب جماهير مصر هنا في قطر أو في القاهرة في رقبتي أنا".