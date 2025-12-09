المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طولان: شخص واحد مسئول عن إهانة منتخب مصر في كأس العرب 2025

رائد سمير

كتب - رائد سمير

07:10 م 09/12/2025 تعديل في 07:26 م
حلمي طولان

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر الثاني

حمّل حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني مسئولية "الإهانة" التي تعرض لها الفريق في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، لمن رفض تأجيل مباريات الدوري العام.

وغادر منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025، من دور المجموعات، حيث خاض 3 مباريات، تعادل في أول اثنتين، أمام الكويت، والإمارات بنفس النتيجة "1-1"، قبل أن يتلقى الهزيمة في المواجهة الثالثة أمام الأردن بهدفين دون رد.

وقال حلمي طولان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد الهزيمة أمام الأردن: "المسئول عن هذه الإهانة شخص واحد فقط، هو من في يده إيقاف الدوري.. شخص واحد رفض إيقاف الدوري، وضحى بسمعة مصر، وسمعة الكرة المصرية".

وأضاف: "لقد تم تكليفي من رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة بهذه المهمة في ظروف صعبة، والمسئولية كانت محددة لـ 3 شهور، لكي نكون منتخبًا، ونشارك في هذه البطولة".

وتابع: "وافقت على هذه المسئولية بدون مقابل مالي، وحاولنا رد جزء ولو بسيط مما قدمته البلد لنا.. كان معنا 7 لاعبين مميزين في بداية الإعداد، ولكننا حُرمنا منهم بفعل فاعل، لأن الدوري لم يتم إيقافه، إلا للأهلي والزمالك والمصري، ولم يتم إيقاف الدوري لبيراميدز".

وأكمل: "الجميع يعرف المستوى الجيد لعناصر فريق بيراميدز، الذي بدأ في الحصول على البطولات بفضل مجهودات هؤلاء اللاعبين".

وواصل: "اضطررت لاستبعاد لاعبي بيراميدز، وعددهم 7 لاعبين، وقمنا باستبدالهم بـ 7 لاعبين جدد.. لقد قالوا إن الدوري أهم من منتخب مصر، في بادرة تحدث لأول مرة في التاريخ".

وأتم حلمي طولان تصريحاته قائلًا: "أتحمل المسئولية كاملة، ولا أتنصل منها أبدًا، وذنب جماهير مصر هنا في قطر أو في القاهرة في رقبتي أنا".

الأردن
الأردن
أخبار إحصائيات
منتخب مصر منتخب الأردن حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg