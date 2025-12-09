منتخب حلمي طولان يكتب المشاركة الأسوأ لمصر في كأس العرب

دخلت مشاركة منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، التاريخ من الباب الخلفي، وذلك بعد الخروج المبكر، من دور المجموعات.

وغادر منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025، من دور المجموعات، حيث خاض 3 مباريات، تعادل في أول اثنتين، أمام الكويت، والإمارات بنفس النتيجة "1-1"، قبل أن يتلقى الهزيمة في المواجهة الثالثة أمام الأردن بهدفين دون رد.

وتعد مشاركة منتخب مصر تحت قيادة المدرب، حلمي طولان، في نسخة 2025، هي السادسة للفراعنة في تاريخ بطولة كأس العرب، حيث سبق للفريق أن تُوج بها مرة واحدة، لكنه خسر اللقب في 5 مناسبات.

وكان الخروج الأول لمصر في بطولة كأس العرب من دور المجموعات بنسخة 1998، في قطر، إلا أن الفريق حينها مباراتين، فاز في واحدة، وخسر الثانية، مما يعني حصوله على 3 نقاط، وهو أعلى مما حصده الفراعنة في النسخة الجارية، حيث حصل الفريق على نقطتين فقط.

وكانت أسوأ مشاركة لمنتخب مصر في كأس العرب قبل نسخة 2025، في 2012، بالمملكة العربية السعودية، حيث غادر الفريق من دور المجموعات، بعد خوض 3 مباريات، تعادل في اثنتين، وتلقى الهزيمة في الثالثة، ولم يحقق أي انتصار، وهي نفس نتائج النسخة الجارية.

إلا أن منتخب مصر في نسخة 2012، تعادل بهدف لمثله في مباراتيه أمام السودان، ولبنان، وخسر أمام العراق بهدفين مقابل هدف، ليغادر البطولة بنقطتين، وفارق أهداف (-1).

أما في نسخة 2025، فقد غادر منتخب مصر البطولة وفي رصيده نقطتين أيضًا، وفارق أهداف (-3)، إثر هزيمته بثلاثية نظيفة أمام الأردن، لتصبح النسخة الجارية في قطر، هي المشاركة الأسوأ لمصر في كأس العرب.