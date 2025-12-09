المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
العلامة الكاملة.. كيف تفاعلت صحف الأردن على الفوز ضد منتخب مصر؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:24 م 09/12/2025
مصر والأردن

منتخب مصر ضد الأردن

انتشرت السعادة في عناوين الصحف الرياضية الأردنية بعدما حقق المنتخب الأردني الفوز على مصر بنتيجة 3-0.

وتلقى منتخب مصر الهزيمة من الأردن، في لقاء شهد غياب الروح بالنسبة للمنتخب المصري، وهو ما نتج عنه الهزيمة بثلاثية نظيفة.

وغادر منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025، من دور المجموعات، حيث خاض 3 مباريات، تعادل في أول اثنتين، أمام الكويت، والإمارات بنفس النتيجة "1-1"، قبل أن يتلقى الهزيمة في المواجهة الثالثة أمام الأردن بهدفين دون رد.

كيف علقت صحف الأردن على الفوز ضد مصر؟

الغد.. النشامى يتألقون في الدوحة ويهزمون الفراعنة

وسلطت الصحف الأردنية الضوء على الفوز الذي حققه منتخب بلادهم ضد المنتخب المصري، حيث أشارت صحيفة الغد، إلى أن المنتخب الأردني ظهر بأداء ثابت ومنضبط تكتيكيًا.

وأضافت أن المنتخب الأردني أيضا أحكم سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في التعامل مع محاولات المنتخب المصري، محافظًا على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة.

ليتأهل المنتخب الأردني إلى دور ربع النهائي متصدرًا جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ورافقه المنتخب الإماراتي الذي فاز هو الآخر على الكويت في نفس الجولة.

الدستور.. النشامى يفوز على مصر بـ3 أهداف نظيفة

وركزت الصحيفة الأردنية، على الحضور الجماهيري الكبير الذي أشعل أجواء التنافس المميزة داخل أرضية الملعب خلال مواجهة منتخب مصر.

وأنهت الصحيفة أن هذا الانتصار يعكس جاهزية المنتخب الوطني وحرصه على مواصلة المنافسة بقوة ضمن البطولة، فيما يواصل الفريق استعداداته المقبلة بطموح تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

الرأي.. النشامى بالعلامة الكاملة

وقالت الصحيفة الأردنية، إن منتخب مصر لم يجد طريقا لمرمى المنتخب الأردني الذي حافظ على نظافة الشباك طوال الـ 90 دقيقة، مما يؤكد قوة المنتخب الأردني وجاهزيته للمباريات المقبلة.

مصر الثاني
أخبار إحصائيات
منتخب مصر الأردن كأس العرب صحف الأردن

